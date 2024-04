L'escalade diplomatique et les récents accrochages maritimes entre la Chine et les Philippines, pays allié des États-Unis, ont fait de la très stratégique mer de Chine méridionale un point d'ignition potentiel entre Washington et Pékin.

Cette question sera au cœur de la réunion trilatérale entre le président américain Joe Biden, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. et le premier ministre japonais Fumio Kishida, qui se tiendra jeudi à Washington.

QUELS SONT LES POINTS CHAUDS ?

Au cœur des récents affrontements entre les Philippines et la Chine se trouvent deux zones très contestées, situées à l'intérieur de la zone économique exclusive de 200 milles marins de Manille, mais que Pékin revendique comme siennes.

La Chine utilise la ligne dite des neuf tirets, qui couvre environ 90 % de la mer de Chine méridionale, pour affirmer sa souveraineté sur le haut-fond de Scarborough, un récif submergé convoité pour ses abondantes ressources halieutiques, et sur le deuxième haut-fond Thomas, qui abrite un petit contingent de marins philippins vivant à bord d'un navire de guerre rouillé que Manille a intentionnellement échoué en 1999 pour renforcer ses prétentions territoriales.

POURQUOI LES CHOSES S'ENVENIMENT-ELLES ?

La Cour permanente d'arbitrage de La Haye a statué en 2016 que les revendications étendues de Pékin via sa ligne des neuf traits n'avaient aucun fondement en droit international, offrant aux Philippines une victoire historique, mais cela n'a pas empêché la Chine, qui rejette la décision, de s'affirmer davantage.

Pékin a déployé des centaines de navires de garde-côtes pour patrouiller dans ces zones, ce qui a alarmé les Philippines, les demandeurs rivaux et d'autres États opérant en mer de Chine méridionale, y compris les États-Unis, qui se méfient de la puissance militaire et de l'ambition territoriale croissantes de la Chine.

QU'EST-CE QUE LES IMPASSES ONT ENTRAÎNÉ ?

Les affrontements entre les Philippines et la Chine dans les eaux les plus contestées d'Asie sont devenus de plus en plus tendus et fréquents au cours de l'année écoulée, Pékin insistant sur ses revendications et Manille refusant de cesser ses activités de pêche et de réapprovisionnement des Philippins sur les deux hauts-fonds. La Chine considère ces activités comme des intrusions illégales et a tenté de repousser les navires.

Les garde-côtes chinois ont intensifié les activités dites de "zone grise", telles que l'utilisation de canons à eau, de tactiques de collision et d'éperonnage et, selon Manille, l'utilisation d'un laser de qualité militaire, pour tenter d'arrêter les missions de ravitaillement et de patrouille philippines. Elle a également déployé une armada de bateaux de pêche que les Philippines et leurs alliés considèrent comme des milices.

Lors des deux dernières missions de ravitaillement sur le Second Thomas Shoal, les bateaux philippins ont été endommagés et certains membres d'équipage ont été blessés après l'utilisation de canons à eau. La Chine a exhorté les Philippines à remorquer le navire de guerre, affirmant qu'elle avait promis de le faire, mais Manille maintient qu'aucun accord de ce type n'a été conclu.

QUELLE A ÉTÉ LA RÉACTION MONDIALE ?

Les actions de la Chine ont suscité la condamnation et l'inquiétude des grandes puissances, notamment des États-Unis, du Japon, de l'Australie, de la France et de la Grande-Bretagne.

Des journalistes étrangers se sont joints à certaines des missions de réapprovisionnement philippines et ont documenté les événements à l'invitation des Philippines, ce qui, selon un responsable de la sécurité, visait à "faire la lumière sur les tactiques de la Chine en matière de "zone grise"". La Chine a accusé les Philippines de semer le trouble et de diffuser des informations erronées.

Les actions de la Chine sont "dangereuses, illégales et déstabilisent la région", a déclaré un amiral américain le 9 avril.

COMMENT LES PHILIPPINES RÉAGISSENT-ELLES ?

Le président Ferdinand Marcos Jr a adopté une ligne dure face à ce qu'il considère comme l'hostilité de la Chine et a rejeté ses pressions. Il a récemment promis de mettre en œuvre des contre-mesures contre les "attaques illégales, coercitives, agressives et dangereuses" des garde-côtes chinois, faisant ainsi monter la pression dans cette querelle qui ne cesse de s'envenimer.

Les Philippines ont déclaré que les contre-mesures seraient "multidimensionnelles" et impliqueraient l'épuisement des options diplomatiques. M. Marcos a également appelé à un renforcement de la coordination en matière de sécurité maritime afin de faire face à "toute une série de défis sérieux" pour l'intégrité territoriale et la paix.

LES ÉTATS-UNIS POURRAIENT-ILS S'IMPLIQUER ?

Le différend entre les Philippines et la Chine coïncide avec une augmentation des engagements en matière de sécurité avec les États-Unis sous Marcos, y compris l'élargissement de l'accès des États-Unis aux bases philippines. Manille cherche également à établir des liens de sécurité étroits avec d'autres alliés tels que le Japon et l'Australie. Ces engagements comprennent des patrouilles conjointes, qui ont frustré la Chine.

Les États-Unis ont conclu un traité de défense mutuelle avec les Philippines et ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils protégeraient leur allié si ses garde-côtes ou ses forces armées étaient attaqués dans la mer de Chine méridionale, qualifiant l'accord de "solide".

Le traité augmente considérablement les enjeux du différend entre les Philippines et la Chine en cas d'erreur de calcul en mer. Toutefois, il pourrait également limiter la mesure dans laquelle la Chine est disposée à tenir les Philippines à distance, compte tenu des risques de conflit et des pressions exercées pour qu'elle réagisse de manière résolue en cas d'intervention militaire directe des États-Unis.

Les responsables philippins, y compris M. Marcos, ont rejeté toute idée d'invoquer le traité dans la situation actuelle, soulignant qu'il s'agirait d'un dernier recours.