PARIS, 29 mars (Reuters) - L'inflation sur un an a ralenti plus que prévu en mars en France, selon des données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH) s'est établi à +2,4% en France sur un an en mars après +3,2% en février.

Les analystes interrogés par Reuters avaient en moyenne tablé sur un ralentissement à +2,8% d'une année sur l'autre.

"Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l'alimentation (+1,7% en mars après +3,6% en février), des services, du tabac, de l'énergie et des produits manufacturés", explique l'Insee dans un communiqué.

L'inflation calculée selon les normes française a également ralenti plus que prévu, à +2,3% en mars sur un an, après +3% en février, et contre des attentes à +2,6%.

(Rédigé par Kate Entringer)