Certains anciens clients de FTX ont exprimé leur colère et leur déception jeudi après que Sam Bankman-Fried, l'ancien patron milliardaire de la bourse de crypto-monnaies, a été condamné à 25 ans de prison pour avoir volé 8 milliards de dollars à des clients.

"25 ans, c'est une blague", a écrit un membre d'un groupe de créanciers de FTX sous le nom d'utilisateur Bruno Dixon sur l'application de messagerie Telegram, quelques minutes après que la sentence a été prononcée par un juge new-yorkais.

Un autre membre du même groupe Telegram, sous le nom de Steven, a déclaré que la peine était "risible pour un crime aussi grave".

On estime que plus d'un million de clients risquent de subir des pertes à la suite de l'effondrement soudain de FTX en novembre 2022. Les victimes affirment qu'on leur doit encore plus de 19 milliards de dollars sur la base des prix actuels des crypto-monnaies.

L'année dernière, un jury new-yorkais a reconnu M. Bankman-Fried coupable d'avoir volé des clients sans méfiance pour soutenir son fonds spéculatif Alameda Research, acheter des propriétés de luxe et financer des dons politiques.

Les procureurs ont requis une peine de 40 à 50 ans pour ce qu'ils considèrent comme l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis. La défense de Bankman-Fried a fait valoir qu'une peine d'environ cinq ans serait appropriée puisque les clients seraient probablement remboursés.

Jeudi, certaines victimes ont déclaré que la peine était conforme à ce que l'on pouvait attendre d'une fraude commise par une entreprise.

"Les cols blancs sont traités différemment, donc 25 ans, c'est probablement ce qu'il y avait de mieux à faire", a écrit l'un des administrateurs du groupe Telegram, ajoutant que les membres devraient se concentrer sur la récupération de leurs biens.

Mais d'autres victimes ont comparé cette peine aux 150 ans infligés au célèbre fraudeur Bernie Madoff.

"J'ai trouvé que 30 à 40 ans étaient plutôt justes", a écrit Tristan, un autre utilisateur du même groupe Telegram, qui compte plus de 3 000 membres affirmant avoir déposé des demandes d'indemnisation pour un montant total de près de 700 millions de dollars.

Les avocats de M. Bankman-Fried ont déclaré que l'ancien patron de FTX avait négligé la gestion des risques, mais qu'il n'avait pas volé l'argent des clients. M. Bankman-Fried a promis de faire appel de sa condamnation et de sa peine.

Certains clients ont déclaré qu'ils pensaient que 25 ans d'emprisonnement n'étaient pas suffisants pour justifier les accords de plaidoyer conclus par les procureurs avec d'autres cadres supérieurs de FTX, qui leur permettaient d'éviter des peines sévères en échange de leur rôle de témoins. Nombreux sont ceux qui pensent que Bankman-Fried purgera une peine nettement moins lourde à la suite de l'appel qu'il a promis d'interjeter.

Mark Bini, ancien procureur fédéral, a déclaré que la peine prononcée par le juge tenait compte de l'ampleur du crime et du fait que Bankman-Fried avait menti à la barre.

"Même si elle est inférieure à la peine de 40 à 50 ans demandée par les procureurs, il s'agit d'une peine très importante qui envoie un message selon lequel les personnes reconnues coupables de crimes dans le domaine des crypto-monnaies devront faire face à de graves conséquences", a déclaré M. Bini, aujourd'hui associé du cabinet d'avocats Reed Smith.

Au cours du procès, les procureurs ont appelé les clients de FTX à témoigner et ont soumis des dizaines de déclarations de victimes au tribunal avant la condamnation. Nombre d'entre eux ont déclaré qu'ils avaient perdu des années d'économies et que leur vie avait été détruite.

"J'ai perdu mon bonheur, ma capacité à sortir du lit, mon désir de continuer à vivre", a écrit un client de FTX qui a déclaré avoir une demande d'indemnisation de 4 millions de dollars. Les noms ont été expurgés.

Reuters a rapporté l'année dernière que les clients de FTX avaient créé des groupes de soutien pour s'aider mutuellement à naviguer dans la procédure complexe des demandes d'indemnisation en cas de faillite.

Les administrateurs qui gèrent actuellement FTX sont toujours en train de récupérer les actifs. Ils ont déclaré en janvier qu'ils s'attendaient à disposer de 13,7 milliards de dollars pour payer 31,4 milliards de dollars de réclamations légitimes, dont 9,2 milliards de dollars de la part des clients.

Les clients seront payés "intégralement", mais au prix des cryptomonnaies de novembre 2022, ont précisé les administrateurs, ce qui signifie que les clients ne bénéficieront pas de la hausse du bitcoin et d'autres jetons au cours des derniers mois. De nombreux clients de FTX contestent cette décision.

FTX fait partie d'une série de faillites de sociétés de crypto-monnaies en 2022, provoquées par l'effondrement des prix des crypto-monnaies. (Reportage et rédaction par Michelle Price ; reportage supplémentaire par Dietrich Knauth, Mehnaz Yasmin, Elizabeth Howcroft, Luc Cohen et Jody Godoy ; rédaction par Rosalba O'Brien)