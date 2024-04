Holtec International, qui est chargé du démantèlement de la centrale nucléaire d'Indian Point à New York, a intenté jeudi une action en justice contre l'État en raison de ses règles concernant le rejet de matières radioactives par les centrales nucléaires.

L'entreprise a déclaré que le contrôle des rejets radioactifs relevait de la Commission américaine de réglementation nucléaire (NRC) et non de l'État de New York.

En 2023, l'État a adopté une loi qui rend illégal le déplacement de "toute substance radiologique dans la rivière Hudson dans le cadre du démantèlement d'une centrale nucléaire".

"L'adoption du projet de loi a déjà retardé de huit années supplémentaires l'achèvement prévu du démantèlement d'Indian Point... Nous attendons avec impatience que le processus juridique progresse sur cette décision importante", a déclaré l'entreprise dans son action en justice devant le tribunal du district sud de New York.

"Le fait que l'État de New York n'ait pas respecté la loi fédérale et n'ait pas suivi les faits et les données scientifiques de la question ne nous a laissé aucun autre moyen de recours", a déclaré un porte-parole de Holtec.

La loi new-yorkaise obligerait Holtec à "choisir une autre méthode d'élimination de l'eau tritiée... même si le rejet de l'eau tritiée dans la rivière Hudson répondait aux réglementations de la NRC", selon la plainte.

La méthode alternative pourrait vraisemblablement augmenter les coûts du démantèlement.

Les inquiétudes de l'État de New York concernant la pratique d'Indian Point consistant à stocker le combustible nucléaire usé dans des piscines de refroidissement très denses ont joué un rôle important dans la fermeture de l'installation en 2021.

Par ailleurs, l'Indian Point Decommissioning Oversighting Board, qui est dirigé par le ministère du service public de l'État de New York, a déclaré qu'il renonçait à la discussion, mais qu'il prévoyait de continuer à présenter des méthodes alternatives d'élimination des eaux usées la semaine prochaine.