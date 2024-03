La société indienne Alteria Capital a annoncé jeudi avoir levé 15,5 milliards de roupies (186,05 millions de dollars) pour son troisième fonds, renforçant ainsi sa capacité à prêter aux startups qui ont connu un essor historique mais qui peinent aujourd'hui à trouver des bailleurs de fonds.

Alteria, fondée par d'anciens cadres d'InnoVen Capital, soutenue par Temasek, a soutenu plus de 180 startups indiennes au cours des sept dernières années, dont plusieurs entreprises valant plusieurs milliards de dollars. Parmi ses investissements figurent la société de livraison de produits alimentaires Zepto et la cuisine en nuage Rebel Foods.

Alteria opère dans le segment plus petit mais en pleine expansion de la dette à risque, où certains fonds prêtent exclusivement aux startups - un secteur que les banques et les grands prêteurs évitent souvent.

Ces fonds de dette à risque obtiennent une minuscule participation au capital de ces startups ainsi que le remboursement de la dette, ce qui permet d'améliorer les rendements pour leurs investisseurs.

Alteria a déclaré avoir levé des fonds auprès d'institutions indiennes et de grands family offices, mais n'a pas révélé le nom des investisseurs.

Elle prévoit d'investir jusqu'à 2 milliards de roupies par entreprise dans ce nouveau fonds.

L'économie indienne de l'innovation se trouve à un moment charnière, alors que nous sortons d'un hiver difficile en matière de financement. À chaque phase corrective, l'écosystème des startups mûrit, devient plus grand et plus fort qu'auparavant", a déclaré Ankit Agarwal, associé directeur d'Alteria.

Alteria, qui gère actuellement 43,5 milliards de roupies d'actifs à travers trois fonds, lance également un "programme de durée plus courte" pour le capital-risque.

Alors que les startups contractent généralement des emprunts à risque pour une durée d'environ deux ans, ce nouveau programme permet aux entreprises d'emprunter de l'argent pour une durée de quelques mois. (1 $ = 83,3130 roupies indiennes) (Reportage de M. Sriram ; Rédaction de Sharon Singleton)