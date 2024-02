Le prix de l'or a progressé vendredi et est en passe de connaître sa première hausse hebdomadaire en trois semaines, la faiblesse du dollar américain et les tensions croissantes au Moyen-Orient ayant renforcé l'attrait de l'or.

L'or au comptant était en hausse de 0,1 % à 2 025,7 $ l'once, à 0411 GMT, et a gagné 0,7 % depuis le début de la semaine.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2 % à 2 035,3 $ l'once. "Il y a une quantité décente d'achats physiques, en particulier de la part des banques centrales, et le fait que le dollar n'ait pas vraiment bougé donne également à l'or un élément de soutien", a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex.

"Les incertitudes et les tensions géopolitiques contribuent également à soutenir l'or.

La tension est montée au Moyen-Orient lorsque les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ont revendiqué l'attaque d'un cargo britannique et qu'ils ont visé le port et la station balnéaire d'Eilat, en Israël, avec des missiles balistiques et des drones.

Pendant ce temps, l'indice du dollar se dirigeait vers sa première baisse hebdomadaire en près de deux mois, ce qui rendait le lingot d'or moins cher pour les acheteurs étrangers.

Cependant, des données récentes montrant des prix à la consommation et à la production plus élevés que prévu aux États-Unis ont réduit les espoirs d'une réduction rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale, ce qui a limité les gains du lingot.

Les décideurs politiques de la Fed devraient retarder les baisses de taux d'intérêt d'au moins deux mois pour voir si la récente hausse de l'inflation indique un ralentissement des progrès vers la stabilité des prix ou s'il s'agit simplement d'un accident de parcours, a déclaré le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, jeudi dernier.

Les marchés évaluent actuellement à 62 % la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en juin, selon l'outil de surveillance de la Fed du CME. La baisse des taux d'intérêt renforce l'intérêt de détenir des lingots qui ne rapportent rien.

Le platine au comptant a baissé de 0,4 % à 898,05 dollars l'once et le palladium a baissé de 0,2 % à 965,69 dollars. L'argent a gagné 0,2 % à 22,78 dollars l'once, mais a baissé de 2,6 % depuis le début de la semaine.