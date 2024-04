La Grande-Bretagne a imposé jeudi des sanctions à l'encontre de personnalités et d'organisations militaires iraniennes, dans le cadre d'une action coordonnée avec les États-Unis, en réponse à l'attaque de missiles et de drones lancée par l'Iran contre Israël le week-end dernier.

Les sanctions, qui comprennent le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, visent le ministre iranien de la défense et d'autres personnalités et organisations militaires, notamment l'état-major des forces armées et la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Samedi, l'Iran a lancé des drones et tiré des missiles sur Israël en représailles à l'attaque du 1er avril contre son ambassade à Damas.

Cette attaque a accru le risque d'une nouvelle escalade dans la région, laissant les puissances mondiales se démener pour éviter un conflit plus large au Moyen-Orient.

La Grande-Bretagne a déclaré que ses mesures, annoncées lors d'une réunion des ministres des affaires étrangères du groupe des sept (G7) en Italie, visaient à limiter la capacité de l'Iran à déstabiliser la région.

"L'attaque du régime iranien contre Israël est un acte irréfléchi et une escalade dangereuse", a déclaré le premier ministre britannique, Rishi Sunak, dans un communiqué.

"Aujourd'hui, nous avons sanctionné les chefs de file de l'armée et des forces iraniennes responsables de l'attaque du week-end.

Les sanctions britanniques, au nombre de 13 au total, visent également des individus décrits comme des acteurs clés des industries iraniennes des drones et des missiles.