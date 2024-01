Le sultan Ibrahim de l'État de Johor, dans le sud de la Malaisie, a prêté serment en tant que nouveau roi du pays mercredi, lors d'une cérémonie organisée au palais national de Kuala Lumpur.

La monarchie joue un rôle essentiellement cérémoniel en Malaisie, mais son influence s'est accrue ces dernières années, incitant le roi à exercer des pouvoirs discrétionnaires rarement utilisés pour réprimer l'instabilité politique.

Dans le cadre d'un système monarchique unique, les chefs des neuf familles royales de Malaisie se succèdent tous les cinq ans pour devenir le roi, connu sous le nom de "Yang di-Pertuan Agong".

Le sultan Ibrahim, âgé de 65 ans, succède à Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, qui retourne à la tête de son État d'origine, le Pahang, après avoir achevé son mandat de cinq ans en tant que roi.

Bien que la monarchie soit largement considérée comme au-dessus de la politique, le sultan Ibrahim a été remarqué pour son franc-parler et sa personnalité hors du commun, prenant souvent la parole sur les questions politiques du pays.

Connu pour sa grande collection de voitures et de motos de luxe, le sultan Ibrahim a des intérêts commerciaux très variés, allant de l'immobilier à l'exploitation minière, y compris une participation dans Forest City, un projet de mise en valeur et de développement des terres au large de Johor, soutenu par la Chine et doté d'un budget de 100 milliards de dollars.