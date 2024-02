L'Allemagne recevra ses premières livraisons de gaz naturel par gazoduc en provenance d'Algérie dans le cadre d'un contrat à moyen terme signé entre une filiale du négociant VNG AG et la compagnie pétrolière et gazière publique Sonatrach, ont déclaré les deux entreprises jeudi.

"Nous sommes heureux de renforcer nos partenariats énergétiques avec l'Europe grâce à cet accord historique avec la société VNG", a déclaré Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, dans un communiqué.

Cet accord fait de VNG la première société allemande à acheter du gaz par gazoduc à partir de l'Algérie, selon le communiqué qui cite le PDG de VNG.

L'accord a été conclu avec la société VNG Handel & Vertrieb GmbH (VNG), basée à Leipzig et filiale à 100 % de VNG AG.

Le communiqué ne donne pas de détails sur la durée ou la valeur du contrat.

L'Allemagne a été contrainte de chercher de nouveaux fournisseurs après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui a mis fin à des décennies de dépendance de l'Allemagne à l'égard du gaz russe.

La production de gaz de l'Algérie s'élève à 106 milliards de mètres cubes par an, selon les chiffres publiés par Sonatrach. (Reportage d'Enas Alashray et Yomna Ehab ; Rédaction d'Elaine Hardcastle et Barbara Lewis)