Cotton Australia a relevé mercredi son estimation de la production australienne de cette année à "au moins" 4,5 millions de balles après que les pluies généralisées aient augmenté les rendements.

L'abondance inattendue des pluies dans l'est et le sud de l'Australie au cours des derniers mois a transformé les perspectives agricoles du pays après une longue période de sécheresse l'année dernière qui a brûlé les cultures et les pâturages.

L'Australie est l'un des plus grands exportateurs de coton au monde. Sa récolte 2023/24 ne fait que commencer.

"Nos producteurs s'attendaient à un été long, chaud et sec qui les obligerait à réviser leur récolte en dessous de 4 millions de balles", a déclaré Adam Kay, PDG de Cotton Australia, un groupe industriel.

"Les pluies tombées sur nos plus grandes zones de culture ont été les bienvenues et nous attendons maintenant au moins 4,5 millions de balles, ce qui se traduira par plus de 3,6 milliards de dollars pour l'économie australienne", a-t-il ajouté.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) estime la production australienne de coton à 4,8 millions de balles, soit 1,045 million de tonnes. Le gouvernement australien a prévu ce mois-ci une production de coton de 1 million de tonnes.

La récolte 2023/24 sera inférieure à celles de 2021/22 et 2022/23, qui ont bénéficié de pluies abondantes tout au long de la saison de croissance, mais nettement supérieure à la moyenne décennale.

Cotton Australia a déclaré que près de 480 000 hectares verts de coton avaient été plantés cette saison, principalement dans les Etats de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland, mais aussi dans le Territoire du Nord et l'Etat d'Australie occidentale.

Les contrats à terme sur le coton américain ont fortement augmenté cette année, l'USDA prévoyant la plus faible production américaine depuis 40 ans. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Michael Perry)