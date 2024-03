La plupart des prix des métaux de base ont augmenté jeudi, stimulés par les signes de stabilisation de l'économie chinoise après l'amélioration des bénéfices des entreprises industrielles au cours des deux premiers mois.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,7 % à 8 907,50 $ la tonne métrique à 0334 GMT, tandis que le contrat de cuivre de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a augmenté de 0,7 % à 72 550 yuans (10 041,24 $) la tonne.

Les entreprises industrielles chinoises ont affiché des bénéfices plus élevés au cours des premiers mois de l'année, renforçant les signes d'une reprise économique qui gagne du terrain malgré la morosité persistante dans le secteur de l'immobilier.

Par ailleurs, la banque centrale chinoise a fixé le yuan à un niveau beaucoup plus élevé que les marchés ne l'avaient prévu, ce qui pourrait soutenir le pouvoir d'achat des acheteurs chinois de métaux.

L'accumulation des stocks de la plupart des métaux de base en Chine, le plus grand consommateur de métaux au monde, a limité les gains des prix des métaux.

Les principaux fondeurs de cuivre chinois devraient se réunir jeudi pour discuter de leurs prévisions concernant le traitement des concentrés de cuivre et les frais d'affinage. Le resserrement de l'offre de minerai a fait chuter les frais à leur niveau le plus bas depuis plus d'une décennie.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,4 % à 2 306,50 $ la tonne, le nickel a bondi de 1 % à 16 785 $, le zinc a grimpé de 0,7 % à 2 454,50 $, le plomb a augmenté de 0,3 % à 2 009 $, tandis que l'étain a reculé de 0,2 % à 27 460 $.

L'aluminium du SHFE a légèrement augmenté de 0,3% à 19 490 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 0,1% à 130 430 yuans, le zinc a augmenté de 0,4% à 20 925 yuans, le plomb a augmenté de 1,7% à 16 440 yuans tandis que l'étain a diminué de 0,1% à 223 360 yuans.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0700 PIB UK QQ, YY Q4

0855 Allemagne Chômage mars

1230 PIB américain final T4

1230 US Initial Jobless Claim weekly

1400 US U Mich Sentiment Final Mars

(1 $ = 7,2252 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)