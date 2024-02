Les performances du bitcoin font régulièrement les gros titres, souvent pour ses performances stratosphériques, mais tout autant pour ses chutes abyssales. Mais cela pourrait ne pas durer. Le bitcoin mûrit et s'aplatit au fil du temps, et l’approbation des ETF Bitcoin Spot chez l’Oncle Sam pourrait être le coup de grâce pour sa volatilité. Vers une fin des grands cycles sur le leader des crypto-actifs ?

Bitcoin : Vers l'infini...

Depuis le 11 janvier 2024, les onze ETF Bitcoin Spot ont accumulé plus de 8 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion aux États-Unis. Les plus optimistes de la cryptosphère estiment désormais que l’évolution du cours du bitcoin pourrait être similaire à celle de l’or lorsque les ETF adossés au métal précieux ont été commercialisés.

Le premier ETF américain sur l'or a été introduit en bourse le 18 novembre 2004. La capitalisation boursière de l'or était alors estimée entre 1,7 et 1,8 trillion de dollars, pour finalement atteindre environ 14 trillions de dollars 20 ans plus tard, soit une augmentation de 723% sur cette période.

Vous voyez donc où les plus fervents spéculateurs du BTC veulent en venir. Si ce schéma se reproduit pour le bitcoin, avec une hausse de 723% à partir d’aujourd’hui pour un BTC qui équivaut à 43 000 dollars, on le retrouverait à 310 890 dollars plus haut. Cela étant dit, une grande partie de la communauté le voit atteindre cette valorisation en moins de 20 ans. Mais rien qu’en observant la progression du bitcoin, notamment sous le prisme de sa volatilité, une tendance se dessine pour les prochaines années.

... mais pas au-delà

La volatilité est un aspect inhérent à la dynamique du marché du bitcoin, souvent citée dans les discussions sur sa viabilité en tant qu'investissement. Malgré le risque perçu associé à sa forte volatilité, le bitcoin a affiché des rendements qui ont fait la couverture médiatique des journaux financiers, avec une moyenne annuelle d'environ 50 % au cours de la dernière décennie, dans un contexte de taux de volatilité annualisé de 80 %.

Pour mettre ça en perspective, l’indice S&P 500 présenterait une volatilité annualisée inférieure à 20 % sur cette même période. Plus globalement, de nombreux investisseurs pourraient espérer un rendement annuel moyen de 50 %, mais ne seraient pas en mesure de dormir la nuit avec une volatilité annualisée de 80 %. Mais les choses pourraient changer dans les prochaines années.

Comme l'illustre ci-dessous Brent Donnelly, de Spectra Markets, la volatilité du bitcoin baisse à long terme, et ce depuis de nombreuses années, donc indépendamment de l’influence des ETF. Cette tendance reflète la maturation du marché, avec l'augmentation des prix, de la capitalisation boursière et de la participation, qui contribuent tous à la réduction de la volatilité. Deux choses sont à considérer sur le graphique que vous allez découvrir un peu plus bas.

Sur l'axe horizontal, nous visualisons la capitalisation du bitcoin en milliards de dollars. En 2014, cette capitalisation se situait aux alentours d'un milliard de dollars. Vers la fin de 2017, elle avait grimpé au-delà de 10 milliards, atteignant par la suite 50 milliards de dollars. Pour le pic observé en 2021, la capitalisation a explosé, s'élevant à environ 1 000 milliards de dollars. La représentation suivante utilise une échelle logarithmique, soulignant que l'accroissement de la valeur n'est pas linéaire mais beaucoup plus accéléré.





Sur l'axe vertical, on observe la volatilité du BTC sur une période annualisée de 90 jours. Le chiffre 150 indique une volatilité de 150%, ce qui est considéré comme extrêmement élevé. En comparaison, le sommet de la bulle de 2021 apparaît vers le milieu de cet axe, en contraste avec le sommet plus élevé de 2014. Cela suggère que, malgré le fait que 2021 ait marqué un autre pic significatif du prix du bitcoin (en valeur absolue), la volatilité des prix du bitcoin était nettement réduite par rapport à sept ans auparavant.

Capitalisation du bitcoin par rapport à sa volatilité

Spectra Markets

Le graphique suivant montre simplement la volatilité du bitcoin sur 90 jours, et montre très concrètement que le BTC s’assagit au fil du temps.

La volatilité du bitcoin sur des périodes de 90 jours

Spectra markets

Comme le montre le graphique ci-dessus, durant une fenêtre de 90 jours en 2014, la volatilité des prix du BTC a franchi le seuil des 200%. Depuis cette période exceptionnelle, on n'a pas revu une telle volatilité. Cela n'implique pas l'impossibilité de retrouver de tels niveaux à l'avenir, mais cela n'a pas été la tendance dominante. En 2023, la volatilité du bitcoin sur une même période de 90 jours était sous la barre des 50%. Bien qu'il soit imprévisible de déterminer si cette tendance se maintiendra, il est notable que cela représente un changement significatif par rapport aux observations précédentes de la série temporelle.

D’ailleurs cet affaiblissement de la volatilité se visualise même assez facilement en observant les périodes haussières et baissières du cours du bitcoin. Les deux graphiques ci-dessous présentent l’évolution du BTC à travers ses cycles haussiers et baissiers, c’est-à-dire entre les sommets historiques, durant les marchés haussiers, et ses creux absolus, durant les marchés baissiers.

Cycles baissiers du bitcoin

Zonebourse

Cycles haussiers du bitcoin

Zonebourse

Les ETF ont rajouté une couche supplémentaire dans l'avancement de la maturité du bitcoin en offrant une voie d'investissement réglementée, accessible et simplifiée, renforçant ainsi son attrait pour une base d'investisseurs plus large. Ces produits boursiers vont jouer en faveur d’une volatilité qui va très certainement se réduire au fil du temps, ou du moins continuer d’atténuer les variations du cours du bitcoin entre les cycles haussiers et baissiers.