Le Canada a déclaré jeudi qu'il dépenserait jusqu'à 50 millions de dollars canadiens (36,8 millions d'euros) pour soutenir les travaux de pré-développement nécessaires à la construction d'une nouvelle centrale nucléaire sur le site actuel de Bruce Power en Ontario, qui est déjà la deuxième plus grande centrale nucléaire au monde.

L'année dernière, le gouvernement provincial de l'Ontario a également débloqué des fonds pour jeter les bases du projet, qui pourrait ajouter jusqu'à 4 800 mégawatts (MW) de capacité, doublant ainsi presque la production de la centrale de Tiverton (Ontario).

Le Canada et l'Ontario cherchent à augmenter la capacité de leur réseau tout en réduisant les émissions de carbone, et les gouvernements fédéral et provincial considèrent l'énergie nucléaire comme un moyen d'y parvenir dans la province la plus peuplée et la plus industrialisée du pays.

L'Ontario et Ottawa ont tous deux intérêt à construire un réseau qui ne produira pas d'émissions, mais qui sera également abordable, fiable et doté d'une capacité suffisante pour attirer l'industrie, par exemple", a déclaré Jonathan Wilkinson, ministre de l'énergie et des ressources naturelles, à Reuters avant l'annonce du projet.

Le ministre de l'énergie de l'Ontario, Todd Smith, a accepté de travailler avec le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau pour répondre aux ambitions fédérales en matière d'électricité propre, a déclaré M. Wilkinson. L'objectif est de faire en sorte que le réseau électrique canadien ne produise pas d'émissions nettes d'ici 2035.

Bruce Power, qui appartient en partie à TC Energy, fournit déjà 30 % de l'électricité de la province. Aucun nouveau réacteur nucléaire n'a été mis en service au Canada depuis plus de 20 ans.

Les fonds fédéraux aideront Bruce Power à mener des activités d'engagement précoce avec les municipalités locales et les communautés autochtones, ainsi qu'à réaliser des études techniques, environnementales et d'ingénierie, selon un communiqué.

La décision finale sur la construction d'une nouvelle centrale n'interviendra pas avant plusieurs années, a déclaré James Scongack, vice-président exécutif de Bruce Power, lors d'une récente interview accordée à Reuters.

"Nous nous concentrons sur l'étude d'impact, dont nous savons qu'elle durera au moins trois ou quatre ans", a déclaré M. Scongack.

(1 $ = 1,3573 dollar canadien)