La moyenne des actions japonaises Nikkei a atteint son plus haut niveau depuis 34 ans lundi, la dernière hausse ayant été alimentée par les gains des transporteurs et des sociétés financières.

Le Nikkei est entré dans la pause de la mi-journée en hausse de 0,83% à 35 870,73 après avoir atteint son plus haut niveau depuis février 1990 à 35 875,94.

Les actions de valeur ont surperformé après avoir été à la traîne des actions de croissance la semaine dernière, lorsque le Nikkei a enregistré sa meilleure performance en 22 mois.

Le Topix, plus large, qui est moins pondéré en actions technologiques que le Nikkei, a augmenté de 1,03% à la pause et a également touché un nouveau plus haut de 34 ans au cours de la session.

Le sous-indice des actions de valeur du Topix a augmenté de 1,41 %, dépassant la hausse de 0,65 % du sous-indice des actions de croissance.

L'indice des chargeurs de la Bourse de Tokyo (TSE) a bondi de 5,66 % pour mener les gains parmi les 33 groupes industriels, les risques géopolitiques poussant à la hausse les taux de transport maritime.

Les actions des sociétés financières, qui avaient fortement reculé vendredi, ont fortement rebondi. L'indice des sociétés de valeurs mobilières du TSE a augmenté de 4,34 %, tandis que le secteur bancaire a progressé de 2,15 %.

Les gains continus des actions japonaises surviennent malgré les signaux de certains indicateurs techniques de surchauffe. Un indicateur très surveillé, l'indice de force relative (RSI), a dépassé 76 pour le Nikkei, les valeurs supérieures à 70 indiquant un marché suracheté.

"Le Nikkei fait preuve d'une force surprenante et un ajustement de la vitesse de la reprise est probable cette semaine, a déclaré Kazuo Kamitani, stratège chez Nomura Securities.

Il a souligné que la baisse des rendements des obligations américaines et la stabilisation du taux de change du yen ont soutenu le sentiment général.

Après la clôture des échanges de lundi, le TSE commencera à publier une liste mensuelle des entreprises qui ont dévoilé des plans visant à accroître la valeur actionnariale, ce qui constituera un autre facteur de soutien.

Les initiatives du TSE en matière de gouvernance d'entreprise "suscitent beaucoup d'enthousiasme", a déclaré Daniel Hurley, spécialiste du portefeuille d'actions des marchés émergents et du Japon chez T. Rowe Price.

"C'est pourquoi les investisseurs étrangers, les investisseurs activistes, les fonds spéculatifs, Warren Buffett et Berkshire Hathaway s'intéressent de près au Japon aujourd'hui. (Reportage de Kevin Buckland ; Reportage complémentaire de Rae Wee ; Rédaction de Sohini Goswami)