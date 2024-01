Le principal indice boursier canadien a enregistré sa plus forte baisse en deux semaines mercredi, le signal de la Réserve fédérale indiquant qu'une réduction des taux d'intérêt n'était pas imminente ayant entraîné des baisses généralisées.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 205,99 points, soit près de 1 %, à 21 021,88, sa plus forte baisse depuis le 17 janvier.

Les actions américaines ont également clôturé en forte baisse après que la Fed a maintenu ses taux d'intérêt tout en réaffirmant qu'en dépit des progrès accomplis, les risques d'inflation demeurent et qu'elle a réduit à néant les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt dès le mois de mars.

"La Fed est toujours préoccupée par le fait que l'inflation pourrait ré-accélérer avec l'économie qui tourne à plein régime", a déclaré Nathan Janzen, économiste en chef adjoint à la Banque Royale du Canada, dans une note. "Mais nous continuons à nous attendre à une baisse des taux d'intérêt d'ici le milieu de l'année.

Les dix principaux secteurs du marché de Toronto ont terminé en baisse. Les valeurs financières, fortement pondérées, ont perdu 1,1 % et l'énergie a reculé de 1,2 %.

Le prix du pétrole a baissé de 2,5 % à 75,85 $ le baril, sous la pression d'une activité économique morose en Chine, principal importateur de brut.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mines de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a reculé de 0,9 %.

La décision politique de la Fed a éclipsé les données nationales optimistes. L'économie canadienne a probablement progressé de 0,3 % en décembre, selon une estimation préliminaire, après une expansion plus importante que prévu en novembre. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Vijay Kishore et Sandra Maler)