Les contrats à terme du principal indice boursier du Canada ont été mitigés jeudi, les gains des prix des métaux ayant été compensés par les baisses du pétrole, tandis que les investisseurs attendaient de nouveaux indices sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt par les banques centrales.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1% à 6:40 a.m. ET (10:40 GMT).

Les prix de l'or au comptant ont grimpé, les risques d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient augmentant l'attrait de l'or comme valeur refuge, éclipsant les pressions exercées par les perspectives de taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs. [GOL/]

Le cuivre à Londres a atteint son plus haut niveau en 22 mois, soutenu par un dollar plus faible. [MET/L]

D'autre part, les prix du pétrole ont prolongé leurs pertes, les investisseurs se concentrant sur les signes qu'un conflit plus large au Moyen-Orient pourrait être évité, ainsi que sur les inquiétudes concernant la demande. [O/R]

Pendant ce temps, les investisseurs attendaient de nouveaux indices pour évaluer quand les banques centrales commenceraient leur cycle d'assouplissement, à la fois dans leur pays et aux États-Unis.

En ce qui concerne les données, une lecture hebdomadaire des demandes d'emploi est attendue aux États-Unis à 8h30 (heure de l'Est).

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,1 % mercredi, mettant fin à une série de cinq séances de baisse, stimulé par les valeurs minières. [.TO]

Les gains de l'indice ont été contenus après que le budget fédéral canadien ait proposé d'augmenter l'impôt sur les bénéfices d'investissement, la mesure entrant en vigueur en juin.

En ce qui concerne les entreprises, TC Energy a déclaré mercredi qu'elle ne prévoyait pas d'interruption de service suite à la rupture de son gazoduc NGTL en Alberta, qui a provoqué un incendie de forêt mardi.

Aux États-Unis, les bénéfices des entreprises se poursuivent, plusieurs institutions financières régionales devant publier leurs chiffres trimestriels avant la cloche d'ouverture.

MATIÈRES PREMIÈRES À 6 h 40 HE

Contrats à terme sur l'or : 2 384,7 $ ; +0,4% [GOL/]

Brut américain : 81,84 $ ; -1,0% [O/R]

Brut Brent : 86,34 $ ; -1,1% [O/R]