Le principal indice boursier du Canada a augmenté lundi, aidé par les gains des secteurs de l'énergie et de la consommation de base, alors que les investisseurs ont pris en compte une enquête de la Banque du Canada sur les entreprises qui pourrait laisser la porte ouverte à des réductions de taux d'intérêt au cours de la première moitié de l'année.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 71,66 points, ou 0,3 %, à 21 061,88, s'arrêtant juste à côté du sommet de 20 mois qu'il a atteint lundi dernier à 21 074,91.

Les volumes de transactions ont été plus faibles que d'habitude, les marchés américains étant fermés en raison du jour férié Martin Luther King Jr.

Les entreprises canadiennes déclarent que leurs carnets de commandes ont baissé car les taux d'intérêt ont freiné les dépenses de consommation, et elles estiment que l'inflation diminue malgré les inquiétudes croissantes concernant les salaires pour l'année prochaine, a déclaré la banque centrale dans une enquête trimestrielle.

"Le rapport devrait rassurer la Banque du Canada quant à la normalisation des pressions et des attentes inflationnistes, même si elle n'est pas encore suffisante pour entraîner une réduction précoce des taux d'intérêt", a déclaré Andrew Grantham, économiste principal chez CIBC Capital Markets, dans une note.

"Nous continuons à nous attendre à une première mesure en juin.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation du Canada pour le mois de décembre est attendu mardi, ce qui pourrait fournir des indices supplémentaires sur les perspectives de la politique de la banque centrale. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation augmente à 3,4 %, contre 3,1 % en novembre.

Le secteur de l'énergie a augmenté de 0,9 %, le prix du pétrole ayant récupéré une grande partie de sa baisse antérieure. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain étaient en baisse de 0,3 % à 72,50 dollars le baril.

Le secteur de la consommation de base a augmenté de 0,8 % et celui des services publics a terminé en hausse de 1,1 %.

Les actions de Thomson Reuters Corp ont gagné 0,9 %, la société ayant relevé son offre d'achat de la société suédoise Pagero et déclaré qu'elle contrôlait désormais environ 54 % de la société. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shubham Batra et Amruta Khandekar à Bengaluru ; Rédaction de Mark Porter et Matthew Lewis)