Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont plongé jeudi pour s'approcher de leur plus bas niveau depuis 2020 et ont entraîné les prix du maïs à la baisse en raison de la faiblesse des exportations, selon les analystes.

Le soja a terminé en baisse après avoir rebondi sur des couvertures de positions courtes et des prises de bénéfices au cours d'une séance agitée, sous l'effet des échanges techniques.

La spirale baissière du blé a été propulsée par l'annulation et le report par les exportateurs chinois d'environ 1 million de tonnes métriques de blé australien et par la faiblesse des ventes à l'exportation américaines publiées par le ministère américain de l'Agriculture jeudi.

"En ce qui concerne les céréales, il n'y a pas beaucoup de nouvelles positives", a déclaré Terry Reilly, spécialiste agricole senior chez Marex.

Le blé de mai du CBOT a baissé de 12 cents à 5,32-1/4 dollars le boisseau, se rapprochant de son niveau le plus bas de lundi (5,23-1/2 dollars), qui était le plus bas pour un contrat le plus actif depuis août 2020. Le maïs de mai a perdu 7 1/2 cents à 4,33-3/4 dollars le boisseau.

Le soja de mai a reculé de 1 1/2 cent à 11,95-1/4 dollars le boisseau, après avoir dépassé la barre des 12 dollars grâce à des achats techniques.

Le maïs a chuté avec le blé, malgré des ventes à l'exportation supérieures aux attentes et des ventes privées de 100 000 tonnes de maïs américain pour livraison au Mexique, rapportées par l'USDA jeudi.

"Les ventes de maïs ont été bonnes, mais elles n'ont pas dépassé les attentes", a déclaré Karl Setzer, associé chez Consus Ag Marketing. "Le maïs n'a pas de support pour évoluer à la hausse ou à la baisse. Il s'oriente en fonction du soja et du blé."

Le soja a passé la majeure partie du début de la séance à se négocier à la hausse, mais s'est ensuite replié lorsque le soutien technique à l'achat s'est estompé.

Selon l'USDA, environ 500 000 tonnes de ventes à l'exportation de blé américain vers la Chine ont été annulées au cours de la semaine dernière, probablement en raison de la récente chute des prix. Les négociants s'attendent à de nouvelles annulations au cours de la semaine prochaine, selon les analystes.

Dans le même temps, l'offre russe bon marché crée une concurrence pour la demande d'exportation restante. (Reportage de Heather Schlitz à Chicago ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Tasim Zahid, Barbara Lewis et Lisa Shumaker)