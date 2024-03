Le dollar a gagné du terrain sur l'euro jeudi avant les données clés sur l'inflation américaine attendues vendredi et alors que les investisseurs ont pris des positions pour la fin du mois et du trimestre.

La monnaie japonaise s'est légèrement affaiblie à 151,38 pour un dollar, après avoir frôlé la barre des 152, son niveau le plus bas depuis 1990, mercredi, avant que les principaux responsables monétaires japonais ne suggèrent qu'ils étaient prêts à intervenir pour empêcher de nouvelles baisses.

Cette semaine, l'économie américaine se concentre sur les données relatives aux dépenses de consommation personnelle (PCE) attendues vendredi, après la publication de chiffres plus élevés que prévu sur l'inflation des prix et de la consommation en janvier et février.

Les traders chercheront à savoir si la Réserve fédérale est toujours en mesure d'abaisser ses taux dès le mois de juin, dans la mesure où l'inflation reste faible et la croissance économique forte.

Helen Given, cambiste chez Monex USA, a déclaré que l'inflation plus élevée que prévu depuis le début de l'année ne devrait pas durer, ce qui devrait permettre à la Fed de continuer à réduire ses taux de 25 points de base cette année.

Le dollar s'est redressé plus tôt dans la journée de jeudi à la suite des commentaires du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui a déclaré mercredi que les récentes données décevantes sur l'inflation confirment le bien-fondé de la décision de la banque centrale américaine de ne pas réduire son objectif de taux d'intérêt à court terme.

Toutefois, M. Given a déclaré que ce mouvement était un peu exagéré et je pense qu'il est vraiment lié au fait qu'il y a des flux minces à travers le monde".

Les marchés boursiers et des bons du Trésor américains seront fermés pour la fête du Vendredi saint et les marchés des changes seront probablement peu fréquentés, ce qui pourrait accroître la volatilité.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit également s'exprimer vendredi.

Les données de jeudi ont montré que l'économie américaine a connu une croissance plus rapide que les estimations précédentes au quatrième trimestre, stimulée par de fortes dépenses de consommation et des investissements des entreprises dans des structures non résidentielles telles que les usines.

L'euro a atteint 1,0775 $, son niveau le plus bas en cinq semaines, et a perdu 0,34 % à 1,0789 $. La livre s'est affaiblie de 0,15 % à 1,262 $.

L'indice du dollar a augmenté de 0,1% à 104,52, après avoir touché 104,73, son plus haut niveau depuis la mi-février.

SURVEILLANCE DE L'INTERVENTION

Si les données sur l'inflation de vendredi surprennent à la hausse et soutiennent le dollar, l'impact le plus important pourrait être sur le yen. Les participants au marché disent qu'il y a un réseau dense d'options limitant les mouvements du dollar/yen autour du niveau 152, et donc une percée pourrait déclencher des mouvements plus significatifs.

"Une fois que le dollar/yen aura atteint 152, je pense qu'il y aura probablement une forte hausse, et c'est à ce moment-là que l'intervention pourrait avoir lieu", a déclaré Takeshi Ishida, stratège en matière de devises chez Resona Holdings.

Les autorités japonaises ont tenu une réunion mercredi sur la faiblesse de la monnaie et ont intensifié leurs avertissements verbaux, mettant le marché à l'affût de tout signe indiquant que les paroles sont suivies d'actions.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a également déclaré jeudi que le gouvernement n'excluait aucune option pour faire face aux mouvements excessifs sur le marché des changes, soulignant la détermination de Tokyo à intervenir sur le marché s'il estime que la chute du yen est excessive.

Chaque fois que les responsables du marché des changes au Japon en ont parlé, cela a eu de moins en moins d'impact sur le prix du yen, a déclaré M. Given. C'est pourquoi nous sommes désormais confrontés à un risque d'intervention réel et tangible.

Le Japon est intervenu sur le marché des changes à trois reprises en 2022, en vendant du dollar pour acheter du yen, d'abord en septembre, puis en octobre, alors que le yen glissait vers son plus bas niveau depuis 32 ans, à 152 pour un dollar.

Un résumé des opinions exprimées lors de la réunion de mars de la Banque du Japon, publié jeudi dernier, a peu soutenu la monnaie, montrant que de nombreux décideurs politiques considèrent qu'il est nécessaire d'aller lentement dans l'abandon progressif d'une politique monétaire ultra-libre.

Dans le même temps, la banque centrale chinoise a fixé le taux de change du yuan à l'écart le plus important par rapport aux estimations de Reuters depuis près de cinq mois, les autorités redoublant d'efforts pour empêcher une chute brutale de la monnaie. Le yuan a chuté à son plus bas niveau en quatre mois vendredi dernier. CNY/

Le yuan onshore est resté stable à 7,2256 pour un dollar, tandis que le yuan offshore s'est affaibli à 7,2615 pour un dollar.

Le dollar australien a chuté jusqu'à 0,6486 $, son niveau le plus bas depuis le 5 mars. En plus d'être affecté par les remarques de Waller, les données australiennes ont montré que les ventes au détail étaient inférieures aux attentes des économistes en février. AUD/

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 2,91% à 70 848,75 $.