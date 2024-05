Le dollar est resté ferme mardi, tandis que le yen a lutté du côté le plus faible du niveau 156, bien que les échanges aient été principalement liés à la fourchette, les investisseurs ayant généralement maintenu leurs opinions sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux de la Réserve fédérale cette année.

Les crypto-monnaies se sont redressées, entraînées par une hausse de l'éther sur l'anticipation croissante d'une approbation imminente des fonds négociés en bourse (ETF) d'éther au comptant par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Contre le yen, le dollar a augmenté de 0,07 % pour atteindre 156,37 au début de la session asiatique.

Le yen a évolué dans une fourchette étroite au cours des dernières séances, les craintes d'une nouvelle intervention des autorités japonaises ayant dissuadé les opérateurs de pousser la monnaie vers de nouveaux bas niveaux. Toutefois, les écarts de taux d'intérêt toujours importants entre les États-Unis et le Japon ont maintenu l'attrait du yen en tant que monnaie de financement.

Ailleurs, l'euro a progressé de 0,03% à 1,0860 dollar, tandis que la livre sterling a gagné 0,03% à 1,27095 dollar.

Le calendrier des données économiques américaines de cette semaine ne permettant pas de guider la direction des mouvements de devises, l'attention se tourne vers une série d'intervenants de la Fed pour obtenir des indices sur les perspectives des taux américains et sur la date à laquelle un cycle d'assouplissement pourrait débuter.

Lundi, plusieurs responsables ont appelé à la prudence en matière de politique monétaire, même après que les données de la semaine dernière aient montré un relâchement bienvenu des pressions sur les prix à la consommation en avril.

"Je pense que tous les commentaires des différents responsables délivreront les mêmes messages, et le message principal sera que le FOMC doit continuer à faire preuve de patience en matière de réduction des taux d'intérêt", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Néanmoins, la rhétorique prudente de la Fed n'a jusqu'à présent pas réussi à modifier de manière significative les prix du marché pour les réductions de taux, les investisseurs pariant sur deux réductions cette année à partir du mois de septembre.

Le dollar néo-zélandais a peu changé à 0,6107 $, tandis que le dollar australien a augmenté de 0,1 % à 0,6674 $, avant les minutes de la réunion de mai de la Banque de réserve d'Australie prévues plus tard dans la journée de mardi.

Face à un panier de devises, le dollar s'est stabilisé à 104,61.

Dans le cryptoverse, l'éther a bondi de plus de 5% à un plus haut d'un mois de 3 691,80 $, après avoir bondi de près de 14% dans la session précédente - son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis novembre 2022.

Le bitcoin a également augmenté de plus de 3 % pour dépasser le niveau de 70 000 dollars. Il a acheté pour la dernière fois 71 259 dollars.

Les analystes ont déclaré que le dernier rallye cryptographique était dû à la spéculation selon laquelle l'approbation des ETF d'éther au comptant par la SEC américaine pourrait être imminente, suivant les traces de l'inscription des ETF de bitcoin au début de cette année.

"Le marché s'est envolé", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. "Je pense que c'est en partie dû à cette spéculation, mais aussi aux données sur l'inflation de base (américaine) de la semaine dernière, qui ont stimulé le sentiment de risque et ont évidemment ramené les réductions de taux à l'ordre du jour.

"Avec l'approbation de la SEC en janvier et la réduction de moitié, il manquait un peu de catalyseur pour savoir quel serait le prochain moteur clé de la crypto, et je pense que cela reviendrait toujours à la macroéconomie. Et la macro a été vraiment, vraiment bonne depuis mercredi dernier."