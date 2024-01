Le nouveau patron de Morrisons a déclaré mercredi que les performances du groupe de supermarchés britannique depuis la pandémie n'avaient pas été suffisantes et qu'il ferait le point sur la stratégie en mars.

L'ancien patron de Carrefour France, Rami Baitiéh, est devenu PDG de Morrisons en

novembre

succédant à David Potts, un vétéran du secteur.

"Il y a tant de points forts chez Morrisons, mais je dois aussi être très direct", a-t-il déclaré aux journalistes après la publication des résultats du groupe pour l'exercice 2022/23.

"Depuis la pandémie, Morrisons n'est pas au mieux de sa forme, notre part de marché a reculé, lentement mais régulièrement, nos ventes à l'unité, bien qu'elles suivent une tendance à l'amélioration et à l'encouragement, ont été inférieures à celles du groupe pendant un certain temps, et les données sur les changements de fournisseur n'ont pas été encourageantes", a-t-il déclaré.

"Bien que nous disposions de nombreux atouts structurels, opérationnels et culturels, nous ne pouvons donc pas nous satisfaire de nos récentes performances.

Il a indiqué qu'il travaillait sur des plans visant à remédier à la situation, en mettant l'accent sur l'écoute des clients et du personnel.

M. Baitiéh a déclaré que Morrisons n'organisait plus de grandes réunions sans l'avis des clients et que chaque magasin organisait deux "tables rondes avec les clients" par mois, les magasins en difficulté en organisant une par semaine.

Il organise également des réunions en ligne avec les 100 personnes les plus importantes de Morrisons tous les soirs, six jours par semaine.

"Nous faisons déjà des progrès, le changement est en cours chez Morrisons", a-t-il déclaré. (Reportage de James Davey, édition de Paul Sandle)