Le président chinois Xi Jinping rencontrera des chefs d'entreprise américains à Pékin mercredi, selon trois sources au fait du dossier, dans le prolongement du dîner qu'il a organisé en novembre avec des investisseurs américains à San Francisco.

La réunion a été proposée par le directeur général de l'assureur américain Chubb, Evan Greenberg, a déclaré l'une des sources ayant une connaissance directe de l'affaire. Stephen Orlins, président du National Committee on U.S.-China Relations, et Craig Allen, président du U.S.-China Business Council, seront également présents.

La réunion a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal la semaine dernière.

La réunion ne fait pas partie de l'ordre du jour du Forum pour le développement de la Chine, qui s'est tenu à Pékin les 24 et 25 mars, ont déclaré deux sources, et a été délibérément programmée pour mercredi afin de la séparer du forum très médiatisé réunissant des cadres supérieurs étrangers et des dirigeants chinois.

Le bureau d'information du Conseil d'État chinois n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les responsables qui se sont exprimés lors de l'ouverture du forum ce week-end se sont dits convaincus que la Chine atteindrait ses objectifs économiques, notamment une croissance d'environ 5 % cette année, et ont promis de continuer à soutenir les entreprises dans les secteurs d'importance stratégique, un domaine que M. Xi a baptisé "nouvelles forces productives".

En novembre, M. Xi a déclaré à des chefs d'entreprise américains à San Francisco que la Chine était prête à être un partenaire et un ami des États-Unis et qu'il y avait beaucoup de place pour la coopération, dans le but de surmonter les difficultés de la Chine à attirer les investissements étrangers. (Reportage de Joe Cash et Antoni Slodkowski ; Rédaction de Lincoln Feast).