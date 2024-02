Les prix de l'or sont restés stables mardi, alors que les investisseurs attendaient les chiffres clés de l'inflation américaine prévus plus tard dans la semaine, qui pourraient fournir plus d'informations sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a peu changé à 2 031,03 $ l'once, à 0056 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 040,5 dollars l'once.

* Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont baissé à 4,2775% contre 4,2990% lundi, rendant les lingots sans rendement plus attrayants.

* Les ventes de nouvelles maisons individuelles américaines ont augmenté moins que prévu en janvier, tandis que l'indice mensuel de l'activité manufacturière de la Réserve fédérale de Dallas s'est avéré positif.

* Les récentes remarques des décideurs de la Fed ont suggéré que la banque centrale américaine n'était pas pressée de réduire les taux d'intérêt, ce qui a largement confirmé les paris contre toute réduction des taux avant le mois de juin.

* Les marchés évaluent actuellement à environ 80 points de base les réductions de taux pour 2024, avec une probabilité de 62 % que la première réduction d'un quart de point ait lieu en juin, selon l'application de probabilité de taux d'intérêt de LSEG, IRPR. La baisse des taux d'intérêt renforce l'intérêt de détenir des lingots sans rendement.

* Les marchés attendent maintenant les données sur les commandes de biens durables aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée, et la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale américaine - l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) - jeudi.

* Les investisseurs ont également surveillé le risque de fermeture des agences gouvernementales américaines si le Congrès ne parvient pas à se mettre d'accord sur une extension de l'emprunt d'ici vendredi.

* Le platine a augmenté de 0,2% à 881,75 dollars l'once, tandis que le palladium a baissé de 0,2% à 949,36 dollars, et l'argent est resté stable à 22,52 dollars l'once. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1330 US Durable Goods Jan 1330 US Consumer Confidence Feb (Reportage de Harshit Verma à Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)