Le prix de l'or a légèrement augmenté mercredi, alors que les rendements obligataires américains ont baissé, tandis que les investisseurs se concentrent sur un indice clé de l'inflation américaine et sur les remarques de plusieurs responsables de la Réserve fédérale cette semaine pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 2 031,99 dollars l'once (Oz), à 0135 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 041,00 $/Oz.

* Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont baissé à 4,2934% contre 4,3150% mardi, rendant les lingots sans rendement plus attrayants, tandis que le dollar est resté stable.

* Le gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, a renforcé mardi la position patiente de la banque centrale américaine en matière d'assouplissement. Elle a indiqué qu'elle n'était pas pressée de réduire les taux, en particulier compte tenu des risques d'inflation.

* Au moins neuf autres responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine.

* Les traders parient sur environ 78 points de base (pb) de réductions de taux pour 2024, avec 61 % de chances que la première réduction d'un quart de point (25 pb) ait lieu en juin, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG. La baisse des taux d'intérêt renforce l'intérêt de détenir des lingots sans rendement.

* Les données de mardi ont montré que les commandes de biens durables aux États-Unis ont affiché la plus forte baisse en près de quatre ans en janvier. La confiance des consommateurs américains a également chuté en février.

* Les marchés attendent maintenant la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale américaine - l'indice de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) - jeudi.

* Les importations nettes mensuelles d'or de la Chine via Hong Kong ont bondi de 51% en janvier pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis la mi-2018, selon des données officielles publiées mardi.

* Le platine au comptant a augmenté de 0,2% à 890,25 $/Oz, tandis que le palladium a augmenté de 0,1% à 937,02 $/Oz, et l'argent a grimpé de 0,1% à 22,46 $/Oz. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0500 Japan Leading Indicator Revised Dec 1000 Euro Zone Consumer Confid. Final Fév 1330 PIB US 2ème estimation T4 1330 US Core PCE Prices Prelim Q4 1700 Bostic de la Fed US parle -- 1715 Collins de la Fed US parle -- 1745 J. Williams de la Fed US parle -- 2350 Japon Industrial O/P Jan 2350 Japon Large Scale Retail Sales Jan