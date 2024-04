Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont chuté à leur plus bas niveau en six semaines jeudi, les deux marchés étant bien approvisionnés par l'Amérique du Sud, malgré les inquiétudes croissantes concernant l'ampleur de la récolte de maïs en Argentine, selon les négociants.

Les contrats à terme sur le blé se sont raffermis, soutenus par l'intensification de la sécheresse dans certaines parties de la ceinture de blé d'hiver des plaines américaines.

À 12 h 44 HAC (17 h 44 GMT), le soja de juillet du Chicago Board of Trade (CBOT) perdait 12 cents à 11,52-1/4 $ le boisseau après avoir chuté à 11,50-3/4 $ le boisseau, son niveau le plus bas depuis le 1er mars. Le maïs de juillet a perdu 3-1/4 cents à 4,37-3/4 dollars le boisseau.

Le blé de juillet du CBOT était en hausse de 2 3/4 cents à 5,55 $ le boisseau, tandis que les contrats à terme sur le blé de force rouge d'hiver de juillet de K.C. étaient en hausse de 6 1/4 cents à 5,75-1/4 $ le boisseau.

Les prix à terme du soja ont été influencés en partie par un afflux de ventes de fermiers brésiliens, le real brésilien ayant chuté cette semaine à son plus bas niveau depuis mars 2023, ce qui fait que les graines de soja libellées en dollars valent plus cher.

"Nous avons vu beaucoup plus de ventes sud-américaines en raison de la baisse du real brésilien", a déclaré Nathan Losey, analyste principal chez AgResource Company.

La forte demande d'exportation de soja brésilien a contribué à faire monter les prix au comptant ces dernières semaines, selon les analystes, tout en réduisant la demande pour les approvisionnements américains. Le ministère américain de l'agriculture a indiqué jeudi que les ventes à l'exportation de soja américain au cours de la semaine achevée le 11 avril s'élevaient à 485 800 tonnes métriques, ce qui correspond aux attentes du marché.

Les contrats à terme sur le maïs ont baissé, mais les opérateurs ont surveillé la propagation de la maladie du maïs en Argentine, le troisième exportateur mondial de céréales fourragères.

L'attaché de l'USDA à Buenos Aires a abaissé son estimation officieuse de la récolte de maïs de l'Argentine pour 2023/24 à 51 millions de tonnes métriques, en dessous de l'estimation officielle de l'USDA de 55 millions, en citant la maladie, et un analyste de la bourse des céréales de Rosario a déclaré que les estimations de la récolte pourraient être encore réduites.

Les contrats à terme sur le blé se sont raffermis, s'opposant aux baisses du soja et du maïs.

"Nous constatons une certaine vigueur sur les marchés du blé de force rouge alors que le temps sec fait des ravages sur la récolte des Plaines", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières chez StoneX, dans une note à l'intention des clients.

L'USDA a indiqué que 24 % des cultures de blé d'hiver aux États-Unis se trouvaient dans une zone de sécheresse au 16 avril, contre 18 % une semaine plus tôt. Toutefois, a déclaré M. Suderman, "les exportations bon marché de la mer Noire continuent de peser sur le marché". (Reportage de Renee Hickman ; reportages complémentaires de Peter Hobson à Canberra et de Sybille de La Hamaide à Paris ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Will Dunham et Subhranshu Sahu)