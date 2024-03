Lorsqu'une entreprise chinoise de fabrication de drones a fait l'objet d'un examen minutieux de la part du gouvernement américain en raison de ses liens présumés avec l'armée chinoise, elle s'est adressée à l'une des plus éminentes avocates des États-Unis : Loretta Lynch, ancienne procureure générale de l'administration Obama.

Loretta Lynch, qui a dirigé le ministère américain de la justice de 2015 à 2017 et qui est aujourd'hui associée au cabinet d'avocats Paul Weiss, a écrit une lettre à un haut fonctionnaire du ministère de la défense en juillet dernier au nom de SZ DJI Technology Co Ltd, demandant que son client soit retiré d'une liste d'entreprises militaires chinoises.

La défense de clients étrangers est légale et la loi américaine prévoit une exemption de divulgation publique pour les avocats.

Mais la lettre, dont Reuters a pris connaissance, est un exemple de ce que les défenseurs de la transparence et certains membres du Congrès - dont des dizaines ont soutenu des projets de loi visant à modifier les règles - considèrent comme des lacunes de la loi qui permettent aux avocats et aux lobbyistes, y compris d'anciens fonctionnaires, d'éviter de divulguer leurs activités de défense d'entreprises susceptibles de faire l'objet de sanctions américaines.

Le cabinet d'avocats Paul, Weiss a refusé de commenter la lettre, et M. Lynch n'a pas répondu aux courriels de Reuters. La société DJI s'est également refusée à tout commentaire, mais elle a déjà déclaré qu'elle n'était pas une entreprise militaire et qu'elle était prête à contester formellement son inscription sur la liste.

La loi sur l'enregistrement des agents étrangers (FARA), qui date de plusieurs décennies et exige la divulgation publique des travaux effectués pour le compte d'entités non américaines, comprend une liste d'exemptions, notamment pour les activités commerciales et la représentation juridique.

Le travail effectué par l'ancien haut responsable de l'application des lois américaines pour le compte d'une société qui, selon le ministère de la défense, représente une "menace pour la sécurité nationale", intervient alors que les agences américaines mettent en garde contre les sociétés ayant des liens avec le parti communiste chinois et que les législateurs s'efforcent de renforcer les exigences de divulgation de la loi FARA.

Les départements américains du Trésor et du Commerce affirment que DJI a soutenu la surveillance biométrique et le suivi des minorités musulmanes ouïghoures en Chine.

Le ministère de la défense n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la lettre de Mme Lynch. DJI figurait toujours sur la liste du Pentagone lors de sa mise à jour fin janvier.

Le ministère de la justice a également refusé de commenter la lettre et l'application plus large de la FARA.

Près d'une douzaine de critiques de la FARA ont déclaré à Reuters que les lacunes de la loi ont permis moins de transparence pour d'autres entreprises ayant des liens présumés avec l'armée chinoise, notamment l'entreprise de technologie de surveillance Hikvision et l'entreprise de biotechnologie WuXi AppTec.

Jim Risch, le principal républicain de la commission sénatoriale des affaires étrangères, estime qu'il est nécessaire de réformer la loi, compte tenu des limites floues entre de nombreuses entreprises chinoises et le gouvernement chinois, et pour empêcher d'anciens membres du gouvernement américain de faire du lobbying en leur nom.

"Il est consternant que d'anciens hauts fonctionnaires américains utilisent leurs relations pour servir les intérêts d'adversaires des États-Unis", a déclaré M. Risch.

Toutefois, l'Union américaine pour les libertés civiles et d'autres organisations affirment que l'élargissement des exigences en matière de divulgation pourrait constituer un obstacle à la liberté d'expression protégée par la loi.

En 2022, l'ACLU et 13 autres groupes ont écrit au ministère de la justice pour lui faire part de leurs préoccupations et l'avertir que les problèmes liés à la loi pourraient "permettre une application sélective pour des raisons de mauvaise foi ou malveillantes".

D'autres affirment que des règles plus strictes de la FARA en matière de divulgation pourraient permettre à des pays autoritaires comme la Russie et la Chine d'étouffer la liberté d'expression.

Jonathan Turley, professeur à la faculté de droit de l'université George Washington, a déclaré que certains pays, comme la Russie, qualifient les citoyens et les journalistes d'agents étrangers afin de limiter leurs activités.

"Je suis préoccupé par certaines enquêtes et poursuites antérieures qui visaient des personnes qui semblaient s'engager dans des activités relevant du premier amendement", a déclaré M. Turley à l'agence Reuters.

DEMANDER UNE RÉUNION

En 2022, le Pentagone a placé DJI sur sa liste des entreprises militaires chinoises, une désignation qui sert d'avertissement sur les risques de faire des affaires avec ces entités.

Dans la lettre qu'elle a adressée à la secrétaire adjointe à la défense, Laura Taylor-Kale, au nom de DJI, Mme Lynch a exhorté le ministère à retirer rapidement le fabricant de drones de sa liste.

"L'utilisation généralisée des produits DJI par diverses parties prenantes américaines renforce l'importance et l'urgence de supprimer DJI de la liste", a écrit Mme Lynch.

Elle a ajouté que DJI avait demandé "une réunion pour discuter de cette question". Reuters n'a pas pu établir si cette réunion a eu lieu.

Michael Gertzman, ancien procureur adjoint des États-Unis, et Roberto Gonzalez, conseiller juridique adjoint de la Maison Blanche dans l'administration Obama, tous deux aujourd'hui associés chez Paul, Weiss, ont également signé la lettre, qui porte la mention "traitement confidentiel demandé".

Gertzman et Gonzalez n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'application de la FARA s'est intensifiée ces dernières années, le ministère de la justice poursuivant des personnes pour leur travail au nom d'intérêts chinois et poussant certains cabinets d'avocats à s'enregistrer.

Les avocats de Paul, Weiss ont reconnu que l'application de la loi était de plus en plus liée à la Chine.

Dans un mémo adressé à leurs clients en 2022 au sujet du rejet par un tribunal américain d'une plainte contre le magnat des casinos Steve Wynn, Lynch, Gonzalez et d'autres avocats de Paul, Weiss ont écrit : "Le ciblage du lobbying pour le compte de la Chine par le DOJ est une preuve supplémentaire de l'intention de l'administration Biden d'utiliser tous les outils juridiques à sa disposition dans le cadre d'une stratégie à multiples facettes visant à contrer la menace perçue comme étant posée par la Chine".

Paul, Weiss n'a pas répondu aux questions concernant le mémo et un porte-parole de la Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

À la demande du ministère de la justice, le cabinet d'avocats Sidley Austin a enregistré rétroactivement en 2022 ses activités de lobbying en faveur de Hikvision, une société qui, selon les États-Unis, a été impliquée dans des violations des droits de l'homme à l'égard des Ouïghours.

Sidley Austin a refusé de commenter cet enregistrement. Bien que le cabinet n'ait pas été enregistré à l'origine au titre de la FARA, il avait déclaré ses activités au titre de la loi sur la divulgation des activités de lobbying (Lobbying Disclosure Act), dont les exigences en matière de divulgation sont moins rigoureuses, d'après le ministère de la justice.

Le ministère de la justice a demandé l'abrogation de l'exemption de déclaration au titre de la loi sur la divulgation des activités de lobbying (LDA).

Hikvision n'a pas répondu à une demande de commentaire, mais a déjà nié les informations selon lesquelles la société serait complice de violations des droits de l'homme.

La pression du Congrès a de nouveau commencé à s'intensifier.

Le 5 mars, le comité restreint de la Chambre des représentants sur la Chine a demandé au ministère de la justice d'examiner les activités de lobbying de l'association commerciale Biotechnology Innovation Organization pour le compte de l'entreprise chinoise de biotechnologie WuXi AppTec, afin de déterminer si elles étaient soumises aux exigences de la FARA.

BIO a déclaré à Reuters que ses activités de lobbying visaient à informer le Congrès et les patients de l'impact de politiques potentielles, et "rien de plus".

Interrogée par Reuters sur la demande de la commission parlementaire, WuXi AppTec a déclaré qu'elle s'opposait aux "affirmations inexactes et aux actions préventives contre notre entreprise sans procédure régulière", ajoutant qu'elle était convaincue que les législateurs la considéreraient comme un partenaire de confiance.

LA RÉFORME DÉPEND DU CONGRÈS

Certains experts, y compris ceux qui s'inquiètent de l'extension du champ d'application de la FARA, reconnaissent que la loi est vague et qu'elle pose des problèmes particuliers aux avocats.

David Laufman, associé du cabinet d'avocats Wiggin and Dana, qui a précédemment supervisé l'application de la FARA par le ministère de la justice, a déclaré que les avocats n'ont peut-être pas besoin de s'enregistrer en vertu de la FARA s'ils évitent les discussions politiques avec les représentants du gouvernement, mais que la seule façon d'en être certain est de demander l'avis du ministère de la justice.

"En attendant, la vie continue pour les avocats. Nous devons représenter nos clients", a-t-il déclaré.

C'est au Congrès qu'il appartiendrait de réformer la loi. Plusieurs projets de loi bipartisans visant à combler les lacunes de la FARA ont été proposés.

L'une d'entre elles, proposée l'année dernière à la Chambre des représentants et au Sénat, pourrait exiger l'enregistrement rétroactif auprès de la FARA de toute personne agissant en tant qu'"agent d'un mandant étranger". (Reportage complémentaire de Mike Scarcella, édition de Don Durfee et Alistair Bell)