L'Agence américaine de protection de l'environnement a annoncé vendredi qu'elle mettait la dernière main à de nouvelles normes strictes en matière d'émissions d'échappement pour les véhicules lourds tels que les semi-remorques et les autobus.

L'EPA a déclaré que les nouvelles règles fixant des normes pour les années modèles 2027 à 2032 permettront d'éviter 1 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre et fourniront 13 milliards de dollars de bénéfices nets annualisés à la société.

Les poids lourds représentent 25 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, qui est responsable d'environ 30 % des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis.

L'EPA a déclaré que les normes "sont neutres sur le plan technologique et fondées sur les performances, ce qui permet à chaque constructeur de choisir l'ensemble de technologies de contrôle des émissions qui lui convient le mieux et qui répond aux besoins de ses clients".

Les nouvelles normes s'appliquent aux camions de livraison, aux camions à ordures, aux camions des services publics, aux bus de transport en commun, aux navettes et aux bus scolaires, ainsi qu'aux camions semi-remorques.

L'EPA a déclaré que la règle finale "prévoit plus de temps au cours des premières années du programme pour le développement des technologies automobiles et le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement" et des flexibilités qui aideront les fabricants à respecter les normes au cours des premières années.

Les limites actuelles d'émissions de gaz d'échappement pour les poids lourds et les moteurs ont été fixées en 2016 pour les années modèles 2021 à 2027.

La semaine dernière, l'EPA a finalisé les règles d'émissions pour les véhicules légers et moyens jusqu'en 2032, réduisant son objectif d'adoption des véhicules électriques aux Etats-Unis de 67% d'ici 2032 à seulement 35%. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Susan Fenton)