Les banques qui travaillent avec des sociétés de technologie financière pour offrir des services bancaires devraient gérer activement les risques associés à ces relations, a déclaré mercredi un important régulateur bancaire américain.

CE QU'IL FAUT EN PENSER

Michael Hsu, le contrôleur de la monnaie par intérim, s'inquiète depuis longtemps de certaines lacunes dans la réglementation du système de paiement, soulignant les responsabilités que les régulateurs ont pour s'assurer que les banques surveillent les risques découlant des accords avec des tiers.

Les entreprises fintech non bancaires travaillent souvent avec les banques afin de fournir à leurs clients des services bancaires tels que des comptes de chèques et d'épargne. Mais la préoccupation de M. Hsu concernant ce qu'il a appelé la "croissance exponentielle" de ces partenariats est la possibilité que les responsabilités en matière de surveillance des risques deviennent confuses lorsque plusieurs entreprises, parfois avec des incitations différentes, partagent les responsabilités.

LE CONTEXTE

Les remarques de M. Hsu mercredi à l'université Vanderbilt interviennent quelques semaines après que l'Office of the Comptroller of the Currency a émis une ordonnance de consentement à la Blue Ridge Bank, basée en Virginie, pour n'avoir pas corrigé les problèmes antérieurs signalés par le régulateur en ce qui concerne son travail avec les entreprises de fintech.

La banque a déclaré que l'ordonnance de consentement ne reflétait pas les progrès qu'elle avait réalisés depuis juin pour limiter ses partenariats fintech.

En janvier, la Federal Deposit Insurance Corp. a également rendu publiques deux ordonnances de consentement relatives à des partenariats banque-fintech.

PLUS

Bien que l'OCC accueille favorablement les demandes de sociétés fintech pour une charte de banque nationale, le régulateur ne prévoit pas d'accorder à ces entreprises une considération particulière, a déclaré Hsu.

"Nous n'allons pas (...) abaisser nos normes, créer un régime spécial ou adopter une vision trop large de l'activité bancaire pour attirer de nouveaux entrants ou dans l'espoir de faire entrer une activité particulière dans le périmètre réglementaire des banques", a-t-il déclaré.