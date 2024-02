Les bouchers du marché de gros de Xinfadi, le plus grand de Pékin, sont affalés sur des tabourets derrière des comptoirs remplis de viande, levant de temps en temps les yeux de leurs vidéos sur smartphone pour interpeller les quelques clients qui passent paresseusement sous les décorations du Nouvel An lunaire du marché.

"L'année dernière, à la même époque, ce hall était tellement rempli de monde que vous ne pouviez plus bouger, a déclaré un vendeur de porc nommé Li, qui avait l'habitude de vendre 20 porcs par jour à l'approche des fêtes, mais qui cette année n'en vend plus que cinq par jour.

La période précédant le Nouvel An lunaire devrait être la plus active de l'année pour Xinfadi, mais la morosité des ventes reflète le malaise plus profond qui s'est installé dans l'économie chinoise, la deuxième du monde. Cette année, les consommateurs pensifs se serrent la ceinture en raison des perspectives d'emploi incertaines, en particulier pour les jeunes, de la chute du marché boursier et de la baisse de la valeur des biens immobiliers.

La fête, également connue sous le nom de fête du printemps, devrait permettre aux habitants du pays le plus grand consommateur de porc au monde de faire des provisions alors que les familles se réunissent autour de festins comprenant du poisson, des boulettes et des saucisses salées, mais la demande cette année est morose, ont déclaré à Reuters dix vendeurs de viande et de fruits de mer à l'intérieur de Xinfadi.

La situation empire d'année en année. Il y a moins de gens qui font les courses et les gens achètent moins, a déclaré Li, qui n'a donné que son nom de famille.

La Chine a eu du mal à mettre en place une reprise solide après la pandémie de grippe aviaire, la faible confiance des consommateurs et des entreprises, l'augmentation de la dette publique et le ralentissement de la croissance mondiale pesant sur l'emploi, l'activité et l'investissement.

Le Fonds monétaire international prévoit que la croissance économique de la Chine ralentira à 4,6 % en 2024, contre 5,2 % en 2023, et qu'elle diminuera encore à moyen terme.

"La baisse de la consommation de viande est un symptôme du ralentissement économique", a déclaré Ma Wenfeng, analyste principal au Beijing Orient Agribusiness Consultancy.

Le cabinet de conseil en agroalimentaire JCI, basé à Shanghai, estime que la consommation de porc de la Chine en 2023 se situera entre 53 et 54 millions de tonnes métriques, ce qui est inférieur à la moyenne sur 10 ans, qui se situe entre 54 et 55 millions de tonnes. Rosa Wang, analyste chez JCI, a déclaré que la consommation de porc en 2024 devrait rester autour de 54 millions de tonnes ou moins.

Gro Intelligence prévoit que la croissance de la consommation de viande en Chine ralentira en 2024 après avoir augmenté de 3,6 % en 2023.

En conséquence, les volumes d'importation de viande de la Chine sont confrontés à une pression à la baisse.

Selon les données du ministère américain de l'agriculture, la consommation de porc et de poulet en Chine devrait diminuer de 2,5 % en 2024 par rapport à l'année précédente, tandis que la consommation de bœuf et de veau devrait augmenter de 1,6 %.

SUREXPANSION

La faiblesse de la demande a mis les agriculteurs et les négociants sous pression après que l'expansion agressive de ces dernières années a entraîné un excédent de porc et de volaille, ce qui a incité Pékin, à la fin de l'année dernière, à acheter des dizaines de milliers de tonnes de porc pour ses réserves d'État afin de faire monter les prix de la viande de porc.

Le grossiste Jin Tao a déclaré que la réduction des marges avait contraint plusieurs vendeurs de Xinfadi à fermer leurs portes.

"Il y a cinq ans, ce marché pouvait vendre jusqu'à 4 000 porcs par jour pendant la fête du printemps. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas vendre 2 200 têtes", a déclaré Jin.

Le vendeur de poulets Ma Huolu a déclaré que les ventes de la fête du printemps ont chuté de 30 % par rapport à l'année dernière, après que les fermetures de restaurants ont affecté les commandes des grossistes. Une vendeuse de fruits de mer, qui a refusé d'être nommée, a déclaré que certains jours, elle n'arrivait même pas à vendre un seul poisson.

À plus long terme, la baisse de la population chinoise, qui diminuera pour la deuxième année consécutive en 2023, suscite des inquiétudes quant à la demande du premier importateur mondial de denrées alimentaires et à ses répercussions sur l'industrie agricole mondiale.

Les importations totales de viande ont chuté d'un pic de 9,91 millions de tonnes en 2020 à 7,38 millions de tonnes en 2023, en raison de la hausse de la production intérieure, selon les données des douanes.

L'expansion de la classe moyenne et le vieillissement de la population ont également conduit de nombreux consommateurs soucieux de leur santé à abandonner la viande au profit d'alternatives telles que le tofu.

À Xinfadi, Li soupire en pesant une tranche de poitrine de porc pour un client.

"Les clients avaient l'habitude d'acheter deux ou trois morceaux de poitrine. Aujourd'hui, même les côtes de porc ne bougent plus, c'est une année vraiment difficile".