Le marché boursier indien, d'une valeur de 4 000 milliards de dollars, attire des milliards de dollars de capitaux nationaux et étrangers. Les investisseurs se tournent vers cette alternative à la Chine, qui connaît une croissance rapide, en écartant les risques liés à la surévaluation des actions, aux élections à venir et à l'incertitude réglementaire.

Ce flux d'investissements a fait grimper l'indice de référence NSE Nifty 50 d'un tiers au cours des dix derniers mois et a attiré 20 milliards de dollars d'investissements étrangers en 2023, selon les données du dépositaire national indien.

L'attrait de l'Inde augmente cette année, car les investisseurs mondiaux cherchent des substituts aux marchés chinois malades et parce que l'on s'attend de plus en plus à ce que les élections nationales de cette année permettent à l'actuel Premier ministre Narendra Modi de briguer un troisième mandat, ce qui est rare.

Les investisseurs semblent heureux d'ignorer les risques, tels que les niveaux déjà élevés du marché et les surprises politiques.

"Malgré le récent rallye et les élections à venir, je pense que l'Inde est un bon marché pour les investisseurs à long terme", a déclaré Vikas Pershad, gestionnaire de portefeuille pour les actions asiatiques chez M&G Investments.

L'afflux régulier de liquidités sur le marché boursier provenant des plans d'investissement de détail réguliers, qui s'élèvent actuellement à 2 milliards de dollars par mois en moyenne, et les achats effectués par les investisseurs institutionnels nationaux ont joué un rôle de soutien.

Goldman Sachs prévoit que l'indice Nifty, qui se situe actuellement autour de 22 000, atteindra 23 500 d'ici à la fin de 2024, tandis que la société de courtage locale ICICI Securities s'attend à un bond de près de 14 %.

Le marché est devenu l'un des plus chers au monde. Le ratio cours/bénéfice à 12 mois, une mesure d'évaluation largement utilisée, est de 22,8 pour le Nifty 50, soit trois fois celui de la Chine et même plus élevé que l'évaluation du S&P 500 américain, qui est de 20,23, selon les données du LSEG.

Malgré des valorisations élevées, ICICI Securities prévoit que les bénéfices du Nifty augmenteront à un taux annuel composé de 16,3 %.

Le désir des investisseurs mondiaux de posséder une part du marché le plus brillant du monde émergent a été le catalyseur, déclare Remi Olu-Pitan, responsable de la croissance et des revenus multi-actifs chez le gestionnaire d'actifs Schroders, mais cela s'est traduit par une sous-appréciation de la vulnérabilité et des risques.

"Même si, à long terme, nous apprécions l'Inde, nous sommes tout à fait d'accord avec l'histoire de la croissance, nous craignons simplement que le marché n'évalue pas certains des risques qui se préparent en ce moment", a-t-elle déclaré.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le PIB indien devrait croître de 6,5 % en 2024, contre 4,6 % pour la Chine.

PRESSION SUR LES PERFORMANCES

Certes, les investisseurs se préparent à une éventuelle volatilité à court terme, en particulier à l'approche des élections, et à une progression moins que linéaire du Nifty. Comme ils cherchent à couvrir le risque, la volatilité implicite des actions augmente.

Le principal risque réside dans le niveau des attentes.

"Ce n'est pas l'Inde ou la Chine, mais l'Inde et la Chine", déclare Nilesh Shah, directeur général de Kotak Mutual Fund, dont le siège est à Mumbai, en faisant référence à la façon dont les investisseurs considèrent désormais les deux marchés.

"Étant donné que l'évaluation de la prime indienne est due au fait que les autres marchés ne se portent pas très bien, les choses pourraient changer s'ils commençaient à bien se porter", a-t-il déclaré. Cela signifie, selon lui, que le marché devra continuer à enregistrer une croissance des bénéfices meilleure et plus régulière.

Alors que les efforts de la Chine pour stabiliser son économie et ses marchés n'ont guère porté leurs fruits jusqu'à présent, les étrangers sont revenus sur les marchés continentaux cette année dans l'espoir d'un éventuel rebond.

"Une grande partie de l'attrait du pays réside actuellement dans le fait qu'il ne s'agit pas de la Chine", a déclaré Jeff Weniger, responsable de la stratégie des actions chez WisdomTree Investments.

"Dans d'autres cycles, nous pourrions dire en toute confiance que la perspective de ces plans de relance de Pékin soulèverait tous les bateaux, mais le risque pour l'Inde est qu'un cycle haussier en Chine fasse disparaître la peur intense qui engloutit actuellement ce marché boursier".

L'autorité de régulation des marchés boursiers, le Securities and Exchange Board of India (SEBI), se montre déjà prudente.

Comme les institutions nationales qui ont reçu des fonds du SEBI, il a demandé aux gestionnaires d'actifs de soumettre leurs fonds de moyenne et petite capitalisation à des tests de résistance et a renforcé la surveillance des fonds offshore qui ont concentré leurs avoirs dans des actions locales.

Les actions indiennes sont aujourd'hui détenues à 35,6 % par des investisseurs nationaux, contre 16 % par des investisseurs étrangers. Le reste est détenu par des promoteurs, terme utilisé sur les marchés indiens pour désigner les gros actionnaires qui peuvent influencer la politique de l'entreprise. FACTBOX - Comment les investisseurs étrangers peuvent-ils investir en Inde ?)

Les élections de mai sont toutefois au centre des préoccupations des investisseurs.

Bien que Modi soit extrêmement populaire et que son parti doive conserver sa majorité au parlement indien, un résultat plus faible que prévu pourrait réduire sa capacité à faire adopter les mesures économiques qui ont contribué à la hausse des marchés.

Je pense que le risque politique est le plus élevé, donc je dirais qu'il s'agit d'un événement à faible probabilité et à fort impact, a déclaré Hemant Mishr, directeur des investissements de la société de gestion de fonds S CUBE Capital, basée à Singapour.

S'il devait se matérialiser, il aurait, plus que la crise du Moyen-Orient, un impact plus important sur le sentiment indien.