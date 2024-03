Les investisseurs étrangers ont retiré leur argent des obligations japonaises la semaine dernière, interrompant leur série d'achats qui durait depuis trois semaines, dans l'attente d'une hausse des rendements à la suite de la fin de la politique de taux négatifs de la Banque du Japon.

Ils se sont délestés d'une valeur nette de 3,89 trillions de yens (25,69 milliards de dollars) d'obligations japonaises à long terme la semaine dernière, leur plus importante vente nette hebdomadaire depuis la mi-janvier 2023, selon les données du ministère des Finances.

Les instruments de la dette japonaise à court terme, cependant, ont attiré 494,5 milliards de yens d'entrées étrangères nettes au cours de la semaine après avoir enregistré 1,16 trillion de yens de ventes nettes la semaine précédente.

La BOJ a mis fin à sa politique de taux négatifs la semaine dernière, mais le rendement du JGB à 10 ans a encore perdu environ 4,3 points de base au cours de la semaine, grâce aux achats de la banque centrale sur les marchés obligataires.

La banque centrale a toutefois déclaré qu'elle finirait par réduire ses achats d'obligations d'État.

Alors que le marché spécule sur le fait que la BOJ pourrait accélérer ses hausses de taux, certains analystes s'attendent à ce que les rendements japonais augmentent à partir de la semaine prochaine, alors que le Japon entame une nouvelle année fiscale.

Le marché national des actions, quant à lui, a attiré des flux étrangers d'une valeur d'environ 39,78 milliards de yens la semaine dernière, après des sorties nettes de 674,22 milliards de yens la semaine précédente, selon les données du marché des changes.

Le Nikkei et l'indice Topix plus large ont gagné plus de 5 % et ont atteint des records de 41 087,75 et 2 820,45, respectivement, la semaine dernière.

Les investisseurs étrangers ont acheté pour 96,08 milliards de yens d'actions au comptant la semaine dernière, mais ont vendu pour 56,3 milliards de yens de contrats dérivés.

Les investisseurs japonais, quant à eux, ont investi 762,3 milliards de yens dans des obligations étrangères à long terme la semaine dernière, après des ventes nettes de 818,8 milliards de yens il y a une semaine. Ils ont cependant retiré 154,1 milliards de yens des instruments de dette à court terme.

Les investisseurs nationaux ont également acheté pour 81,9 milliards de yens d'actions étrangères, leur premier achat net hebdomadaire depuis le 23 février. (1 $ = 151,4000 yens)