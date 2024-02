Selon un sondage Reuters, les prix de l'immobilier britannique stagneront cette année, ce qui représente une meilleure performance que celle attendue il y a trois mois, grâce aux contraintes de l'offre et aux réductions des taux d'intérêt attendues plus tard dans l'année.

Après un ralentissement, le secteur immobilier britannique s'est redressé ces derniers mois grâce à la baisse des taux d'intérêt hypothécaires, bien que certains prêteurs, dont Santander et HSBC, aient récemment annoncé des hausses de prix.

Néanmoins, la Banque d'Angleterre devrait commencer à réduire les coûts d'emprunt par rapport à leur niveau record de 5,25 % en 16 ans au cours du troisième trimestre, probablement en août, selon un autre sondage Reuters.

Ces réductions de taux d'intérêt ont permis aux 19 répondants à une question supplémentaire d'affirmer que l'accessibilité à l'achat s'améliorerait au cours de l'année à venir.

"Avec peu de changement dans les prix des maisons et des appartements, la baisse des taux hypothécaires au cours de l'année et l'augmentation des revenus se combineront pour améliorer l'accessibilité", a déclaré Ray Boulger du conseiller hypothécaire John Charcol.

Les prix moyens des logements devraient rester stables cette année avant d'augmenter de 3,0 % en 2025 et de 4,0 % en 2026, selon les médianes des 26 experts du marché immobilier interrogés entre le 16 et le 28 février.

L'inflation globale devrait s'établir en moyenne à 2,5 %, 2,1 % et 2,0 % au cours de ces trois années.

"Nous nous attendons à ce que les prix de l'immobilier se redressent au cours du second semestre 2024, mais il se peut qu'ils ne se manifestent pas dans les indices avant 2025. Des taux plus compétitifs soutiendront une croissance modeste en 2025 et 2026", a déclaré Marcus Dixon de la société de services immobiliers JLL.

Les prix de vente des logements ont augmenté en termes annuels ce mois-ci pour la première fois en six mois, la demande des acheteurs s'étant renforcée, comme l'a indiqué le site web immobilier Rightmove plus tôt en février.

À Londres, qui attire beaucoup les investisseurs étrangers, les prix augmenteront plus rapidement qu'au niveau national cette année, avec une hausse de 1,7 %, puis de 3,0 % l'année prochaine et de 4,3 % en 2026, selon le sondage.

"L'exode londonien a pris fin et la construction de nouvelles unités résidentielles a chuté. Dans le même temps, la capitale du Royaume-Uni reste un phare pour les propriétaires internationaux", a déclaré Tony Williams, de la société de conseil Building Value.

Le constructeur Taylor Wimpey construira moins de logements cette année, a-t-il déclaré mercredi, rejoignant ainsi d'autres promoteurs qui ont réduit leurs objectifs de construction, quelques jours seulement après que l'autorité britannique de surveillance de la concurrence a conclu que le secteur disposait d'une offre limitée pour maintenir ses prix.

Toutefois, selon cinq analystes, l'offre de logements abordables se réduira légèrement au cours des deux ou trois prochaines années. Trois d'entre eux estiment qu'elle restera inchangée, tandis que cinq autres estiment qu'elle augmentera.

"Il y a beaucoup de logements urbains d'une ou deux chambres de très bonne qualité qui sortent de terre", a déclaré Lee Layton, du cabinet de conseil immobilier Colliers.

"Il est évident qu'il reste beaucoup à faire et qu'il faudra des années avant que nous ne produisions suffisamment de logements abordables pour répondre aux besoins. Mais j'espère que nous commencerons à prendre la bonne direction au cours des deux ou trois prochaines années".

Selon Rightmove, le prix moyen demandé pour une propriété au Royaume-Uni était de 362 839 livres (458 882 dollars) ce mois-ci, soit environ 11 fois le salaire britannique moyen. Si l'on tient également compte de la mise de fonds nécessaire pour obtenir un prêt hypothécaire, le rêve de l'accession à la propriété devient hors de portée pour beaucoup.

Interrogés sur la proportion de propriétaires par rapport aux locataires, neuf analystes pensent qu'elle va diminuer. Six pensent qu'elle augmentera.

"Les finances des locataires sont de plus en plus sous pression, la hausse des loyers et l'inflation élevée limitant leur capacité à mettre de l'argent de côté pour un dépôt de garantie", a déclaré Aneisha Beveridge, de l'agence immobilière Hamptons.

(1 $ = 0,7907 livre)