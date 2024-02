Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. La reprise des actions chinoises se poursuit alors que le pays se prépare pour les vacances du Nouvel An, mais avant que les marchés ne ferment, les derniers chiffres de l'inflation de jeudi montreront si l'économie est plus proche d'échapper aux griffes de la déflation.

Les prévisions du consensus indiquent des signaux contradictoires - la déflation des prix à la consommation en glissement annuel devrait s'être intensifiée en janvier, mais les prix en glissement mensuel ont augmenté au rythme le plus rapide depuis un an, tandis que la déflation annuelle des prix à la production est restée forte.

La lutte de la Chine contre la déflation est symptomatique de la reprise inégale de l'économie après la pandémie, de l'implosion du secteur immobilier, de l'endettement élevé et de l'effet de levier dans l'ensemble de l'économie, ainsi que de l'effondrement des marchés d'actifs.

La chute de 6 % des actions de la société chinoise Alibaba cotée en bourse aux États-Unis mercredi, après que l'entreprise a manqué les estimations des analystes concernant le chiffre d'affaires du troisième trimestre, pourrait altérer le sentiment à l'ouverture du marché jeudi.

Si les chiffres de l'inflation en Chine montrent que les pressions sur les prix sont toujours orientées à la baisse, la crainte que la Chine n'exporte sa déflation dans le reste du monde ne manquera pas de s'accentuer.

Cela compliquerait la tâche des décideurs politiques de la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales, et brouillerait les pistes pour les investisseurs. Pour l'heure, cependant, la fête qui se déroule sur de vastes pans des marchés boursiers mondiaux ne semble pas près de s'arrêter.

L'indice mondial MSCI a atteint mercredi son plus haut niveau depuis deux ans et n'a chuté que deux fois au cours des 15 dernières séances ; le S&P 500 a atteint un niveau record et frôle les 5 000 points ; l'indice MSCI des actions des marchés développés a également atteint un niveau record.

Bien que l'orientation générale des trois responsables de la Fed mercredi ait été de s'écarter des 120 points de base de réduction des taux cette année prévus dans les marchés à terme des taux, les rendements obligataires et le dollar ont légèrement baissé après une vente aux enchères d'obligations américaines à 10 ans.

Le Trésor américain a vendu 42 milliards de dollars de dette aux enchères - l'une des plus importantes ventes à 10 ans jamais enregistrées - à un rendement inférieur au niveau en vigueur au moment de l'adjudication, et la demande a été forte.

La Reserve Bank of India (RBI), quant à elle, rendra sa dernière décision sur les taux d'intérêt jeudi. La RBI devrait maintenir son taux de rachat à 6,50 %, inchangé depuis un an et qui devrait rester inchangé jusqu'au second semestre de cette année.

Les prix du marché monétaire indiquent que la première et unique baisse de taux de l'année aura lieu en août ou en octobre, ce qui fait de la RBI l'une des banques centrales les moins dovish. Cela explique pourquoi la roupie est l'une des rares monnaies à avoir progressé par rapport au dollar américain cette année, même si cette progression est inférieure à 0,5 %.

Mais elle part d'un niveau très bas, d'un niveau record, après avoir atteint 83,50 pour un dollar à la fin de l'année dernière.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Inflation des prix à la consommation et à la production en Chine (janvier)

- Décision sur les taux d'intérêt en Inde

- Japon : commerce, compte courant (décembre)