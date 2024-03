Morgan Stanley a relevé ses prévisions de prix du pétrole Brent de 10 dollars le baril, à 90 dollars, pour le troisième trimestre 2024, citant le resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande sur l'engagement de l'OPEP+ et les réductions de la production de pétrole de la Russie après les récentes attaques de drones sur ses raffineries.

Morgan Stanley a abaissé ses prévisions d'offre pour l'OPEP et la Russie de 0,2 à 0,3 million de barils par jour (bpj) pour le deuxième trimestre et le troisième trimestre, car elle prévoit un déficit modeste au deuxième trimestre, qui se transformera en un déficit plus important au troisième trimestre.

La banque a également revu à la hausse ses prévisions de prix du Brent pour le premier trimestre, à 85 dollars le baril contre 82,5 dollars, pour le deuxième trimestre, à 87,5 dollars contre 82,5 dollars, et pour le quatrième trimestre, elle prévoit des prix de 85 dollars contre 80 dollars précédemment.

La référence pétrolière Brent a oscillé juste en dessous de la barre des 86 dollars le baril lundi. Les prix ont été soutenus par l'Ukraine qui a intensifié ses attaques contre l'infrastructure pétrolière russe depuis le début de l'année, frappant de nombreuses grandes raffineries de pétrole dans le but de paralyser l'armée russe.

"Ces attaques signifient probablement qu'une partie de la production de pétrole devra encore être réduite. En conséquence, et compte tenu de l'engagement de l'OPEP+, nous avons également réduit nos prévisions de production de pétrole en Russie pour le deuxième et le troisième trimestre d'environ 0,2 million de bpj."

Morgan Stanley est également d'avis qu'au lieu d'une prime de risque géopolitique, il y a en fait toujours une petite décote du prix du Brent pour le risque que la cohésion de l'OPEP se détériore.

"Chaque mois où la discipline de l'OPEP reste en place, le prix plat du Brent continuera probablement à rattraper les stocks et les écarts temporels.

Les membres de l'OPEP+, menés par l'Arabie saoudite et la Russie, ont accepté au début du mois d'étendre les réductions volontaires de la production de pétrole de 2,2 millions de bpj au deuxième trimestre.

Morgan Stanley s'attend toujours à ce que la demande de pétrole augmente de 1,5 million de bpj cette année, soit une croissance légèrement supérieure à la tendance historique, tirée par le kérosène et la pétrochimie et, au niveau régional, par la Chine et l'Inde. (Reportage de Daksh Grover, Swati Verma et Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru)