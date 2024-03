Les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton se sont penchés jeudi sur une question qui taraude les économistes, les stratèges politiques et la Maison-Blanche : si les résultats budgétaires des États-Unis sont si bons, pourquoi les Américains sont-ils si mécontents de l'économie ?

S'exprimant lors d'une soirée de collecte de fonds pour le président Joe Biden au Radio City Music Hall de New York, MM. Obama et Clinton ont exhorté les milliers de personnes présentes à soutenir le président démocrate pour un second mandat, tout en essayant de déterminer les raisons pour lesquelles les inquiétudes économiques sont élevées malgré la croissance de l'emploi, les dépenses saines et les augmentations du PIB plus importantes que prévu.

Il existe des "problèmes structurels" qui frustrent les gens, a déclaré M. Obama, notamment la suppression des syndicats. C'est une chose contre laquelle M. Biden s'est battu en particulier, a-t-il dit.

"Si vous travaillez dur, que votre salaire s'étire au-delà du point de rupture, que vous vous inquiétez du loyer et du prix de l'essence, c'est compréhensible", a déclaré M. Obama.

Ce que M. Biden et les personnes qui le soutiennent doivent communiquer, c'est ce qui suit : "Qui, selon vous, va s'occuper de vous ? a déclaré M. Obama. Il a précisé qu'il ne pensait pas que l'ancien président Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle, répondrait à ce critère.

M. Trump et les républicains ont imputé à M. Biden la responsabilité des prix élevés qui ont affecté le portefeuille des Américains dans les épiceries, sur le marché du logement et dans d'autres secteurs de l'économie. M. Biden a mis en avant les prises de bénéfices des entreprises, le manque de concurrence et a affirmé que l'inflation diminuait, mais qu'il restait encore du travail à faire.

M. Clinton, qui a été président de 1993 à 2001, a semblé comparer la situation actuelle à la période précédant l'élection de 2016 que sa femme, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, a perdue face à M. Trump.

La crise financière de 2008 a entaché et limité ce qu'Obama pouvait accomplir, a déclaré M. Clinton. M. Biden, qui était alors vice-président de M. Obama, a fait un "excellent travail" en gérant la loi de relance de 2009, a dit Mme Clinton, alors qu'ils s'efforçaient de combler un trou de 3 000 milliards de dollars dans l'économie. Mais à la fin du mandat de M. Obama, les gens ne ressentaient pas encore pleinement les progrès économiques. Ils l'ont fait plus tard.

"Le président Trump, soyons honnêtes, a eu quelques bonnes années parce qu'il les a volées à Barack Obama", a déclaré Mme Clinton à propos de l'économie que M. Trump a héritée de son prédécesseur.

"Je l'ai écouté nous dire à quel point l'économie américaine était terrible tout au long de l'année 2016, puis en janvier 2017, après l'investiture, elle était devenue merveilleuse, miraculeusement, du jour au lendemain."

Le pays ne doit pas refaire l'erreur de 2016, a déclaré Mme Clinton.