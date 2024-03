* Wall Street a fini mardi en ordre dispersé avec une chute de Boeing



* Publication des données sur l'inflation en Allemagne et aux USA



* Le CAC 40 devrait inscrire un nouveau record à l'ouverture



* Le dollar et les rendements obligataires globalement stables



par Claude Chendjou



PARIS, 12 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi avant la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis qui doivent aux yeux des investisseurs confirmer le reflux des pressions inflationnistes, ce qui renforcerait la perspective d'une baisse prochaine des taux directeurs.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,65% à l'ouverture, et battre son record de 8.048 points atteint le 8 mars. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,59%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,72%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,57%.



Le secteur des nouvelles technologies devrait alimenter l'optimisme prudent des marchés après les solides résultats trimestriels d'Oracle, dont le titre bondit de 12% en après-Bourse à Wall Street. Le spécialiste des bases de données a en outre promis une annonce conjointe dans la semaine avec Nvidia , le géant des puces et de l'intelligence artificielle, une thématique qui porte les marchés depuis des mois.



Côté macroéconomie, l'indice des prix à la consommation (CPI) sera publié à 12h30 GMT et le consensus Reuters prévoit un ralentissement sur un an en février à 3,1% après une hausse de même ampleur en janvier. L'inflation core CPI, qui exclut les éléments volatils, pourrait décélérer à 3,7% en rythme annuel après 3,9% en janvier.



Cette statistique, même si elle n'est pas la plus suivie par la Réserve fédérale américaine (Fed), pourrait conforter le scénario d'une baisse des taux en juin de 25 points de base, la probabilité d'une telle décision étant actuellement de 70%.



En zone euro, où les contrats à terme montrent également une possibilité de baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en juin, l'Allemagne, première économique, doit publier les chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de février. Une stagnation est également attendue par le consensus avec un indice des prix aux normes européennes en hausse de 2,7% sur un an, comme en janvier.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, les marchés ayant opté pour des prises de bénéfice après les récents records sur les indices et avant la publication des prix à la consommation.



L'indice Dow Jones a gagné 0,12%, ou 46,97 points, à 38.769,66 points.



Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -5,75 points, soit 0,11% à 5.117,94 points.



Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -65,84 points (0,41%) à 16.019,274.



Aux valeurs, l'action de Boeing a chuté de 3% après qu'Alaska Airlines a déclaré samedi collaborer avec le département américain de la Justice qui a ouvert une enquête concernant un incident sur un appareil 737 Max de l'avionneur.



Les titres des fabricants de semi-conducteurs ont continué leurs baisses: Nvidia a chuté de 2%, Advances Micro Devices a perdu 4,3% et Broadcom a baissé de 1,2%.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a reflué de 0,06% à 38.797,51 points, sur fond de fermeté du yen et de prises de bénéfices, l'indice ayant gagné 16% depuis le début de l'année. Le Topix, plus large, a cédé 0,36% à 2.657,24 points.



Les poids lourds de la cote comme Tokyo Electron et SoftBank Group ont reculé respectivement de 1,72% et de 0,66%.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) grignote 0,20%, légèrement en dessous du plus haut de sept mois a touché vendredi. Il est notamment tiré par l'indice Hang Seng (+2,48%) à Hong Kong.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai reflue de 0,60% et le CSI 300 grappille 0,05%.



CHANGES/TAUX



Le yen s'affiche à 147,45 pour un dollar alors que les contrats à terme indiquent désormais avec une probabilité de 50%, que la Banque du Japon (BoJ) va sortir des taux négatifs lors de sa réunion des 18 et 19 mars, même si certains observateurs estiment encore qu'il faudra peut-être attendre la réunion du 26 avril.



Le dollar grignote 0,02% face à un panier de devises de référence, après



L'euro se négocie à 1,0935 dollar (+0,08%) et la livre sterling s'échange à 1,2814 dollar (+0,02%).



PÉTROLE



Les cours du pétrole montent légèrement avec les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, mais les gains sont limités par la perspective d'une demande plus faible et d'une offre croissante de la part des producteurs extérieurs à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).



Le Brent progresse de 0,27% à 82,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,18% à 78,07 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Inflation définitive IPCH février +0,6% +0,6%*



- sur un an +2,7% +2,7% * USA 12h30 Inflation CPI février +0,4% +0,3%



- sur un an +3,1% +3,1%



Inflation "core" CPI février +0,3% +0,4%



- sur un an +3,7% +3,9% *première estimation (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)