* Le CAC 40 attendu en hausse de 0,15%, le Stoxx 50 de 0,24%



* Le rapport sur l'emploi aux USA déterminant pour les taux



* Les marchés saluent la dernière décision de la BCE



PARIS, 8 mars (Reuters) - Les Bourses européennes sont attendues en progression vendredi avant la publication d'un rapport sur l'emploi américain crucial et au lendemain d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui a rassuré les marchés sur la trajectoire des taux en zone euro.



Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s’afficherait en hausse de 0,15% à l'ouverture. Les contrats à terme suggèrent une avancée à l'ouverture de 0,14% pour le FTSE à Londres, de 0,16% pour le Dax à Francfort et de 0,24% pour l'EuroStoxx 50.



Le rapport mensuel sur l'emploi, publié à 13h30 GMT par le département du Travail, donnera aux investisseurs une vision complète du marché du travail aux Etats-Unis, dont la robustesse a été ces derniers mois l'un des principaux facteurs d'inflation.



Alors que les indicateurs signalant un ralentissement des pressions inflationnistes se multiplient, des chiffres conformes au consensus ou moins élevés que prévu pourraient soutenir davantage les actifs risqués, déjà portés cette semaine par un discours au Congrès du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, jugé plus accommodant que prévu.



En zone euro, les investisseurs saluent la dernière décision de la BCE qui a confirmé que l'inflation retournait à sa cible et qu'elle pourrait baisser ses taux à partir de juin.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée par les titres technologiques et les valeurs à forte croissance, le S&P-500 grimpant à un record de clôture sur fond d'optimisme renforcé à propos d'une baisse des taux d'intérêt après les déclarations du président de la Fed.



L'indice Dow Jones a gagné 0,34%, ou 130,30 points, à 38.791,35 points. Le S&P-500, plus large, a pris 52,60 points, soit 1,03%, à 5.157,36 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 241,83 points (1,51%) à 16.273,38 points.



Les valeurs à forte croissance ont été parmi les catalyseurs de la séance, Meta ayant pris 3,2% tandis que Nvidia a progressé de 4,5%.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, soutenue par les valeurs technologiques dans le sillage de Wall Street. L'indice Nikkei a gagné 0,23% à 39.688,94 points et le Topix, plus large, a pris 0,28% à 2.726,23 points.



Le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a gagné 0,81%.



Les actions chinoises progressent, dans le sillage des marchés asiatiques. Le SSE Composite de Shanghai prend 0,3%, le CSI 300 0,11%, l'indice hongkongais Hang Seng 1,51%.



TAUX



Les rendements américains s'érodent avant la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.



Le rendement du Treasury à dix ans recule de 1 point de base à 4,0827%, tandis que le taux à deux ans cède 1,3 pb à 4,5007%.



CHANGES



Les marchés de change sont attentistes.



Le yen grignote 0,04% à 147,97 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,2% à 0,6629 dollar.



Le dollar décline de 0,04% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro est stable à 1,0947 dollar. La livre sterling se maintient à 1,2803 dollar.



PÉTROLE



Des données de l'Energy Information Administration américaine ont montré jeudi que les stocks de produits raffinés aux Etats-Unis avaient baissé plus que prévu la semaine dernière, tandis que les importations de pétrole par la Chine ont progressé de 5,1% sur les deux premiers mois de 2024, deux séries de données montrant que la demande de pétrole demeure forte dans les deux économies.



Le Brent avance de 0,57% à 83,43 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,72% à 79,5 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Production industrielle janvier - -3,13% DE 07h00 Prix à la production janvier



-sur un mois +0,2% -1,2%



-sur un an -6,6% -8,6% EZ 10h00 11h00 PIB révisé T4



-sur un trimestre 0,0% 0,0%



-sur un an +0,1% +0,1% US 13h30 Rapport mensuel sur l'emploi février



- Emplois non-agricoles 200.000 353.000



- Taux de chômage 3,7% 3,7%



(Rédigé par Corentin Chappron)