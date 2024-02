* Le Dow Jones perd 0,39%, le S&P-500 0,49% et le Nasdaq 0,83%

* Les prix à la production douchent les espoirs de baisse de taux

* Les rendements grimpent

par Carolina Mandl, Amruta Khandekar et Ankika Biswas

16 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini vendredi en baisse, l'annonce d'une croissance plus forte que prévu des prix à la production en janvier aux Etats-Unis ayant brisé sa dynamique en douchant les espoirs d'une baisse rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a cédé 0,39%, ou 149,48 points, à 38.623,64 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 24,18 points, soit 0,49%, à 5.005,15 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 132,38 points (0,83%) à 15.775,65 points.

Sur la semaine, le Dow a perdu 0,11%, le S&P-500 0,42% et le Nasdaq 1,34%. Cette semaine met ainsi fin à cinq progressions hebdomadaires consécutives pour ces trois indices. Le S&P a pris plus de 5% depuis le début de l'année et franchi pour la première fois le seuil des 5.000 points.

La hausse plus forte que prévu des prix à la production en janvier devrait conforter les responsables de la Fed dans leur approche attentiste alors que les chiffres des prix à la consommation publiés en début de semaine avaient déjà témoigné d'une réaccélération de l'inflation aux Etats-Unis.

En réaction, les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, de plus en plus d'intervenants de marché jugeant que la Fed pourrait désormais attendre au-delà du mois de juin avant d'assouplir sa politique monétaire.

Sur le marché d'actions, la plupart des grosses capitalisations ont souffert, avec notamment un recul de 2,21% de Meta Platforms.

Dans l'actualité des résultats d'entreprises, Applied Materials a gagné 6,4%, le fournisseur d'équipements pour semi-conducteurs ayant annoncé une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le deuxième trimestre en raison de la forte demande pour les puces utilisées dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Roku, spécialiste de la télévision en streaming, a en revanche plongé de 23,8% en raison d'une prévision de perte plus importante au premier trimestre alors que la plateforme d'échange de cryptomonnaie Coinbase Global a bondi de 8,84% à la suite de son premier bénéfice trimestriel depuis 2021. (version française Bertrand Boucey)