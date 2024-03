Quelques années après avoir obtenu son diplôme universitaire, Sam Bankman-Fried s'est inquiété de ne pas prendre assez de risques.

Le fils de deux professeurs de la faculté de droit de Stanford a donc quitté son emploi à Wall Street et a lancé en 2017 un fonds spéculatif sur les crypto-monnaies, déclenchant une série d'événements qui culmineront jeudi avec sa condamnation pour ce que les procureurs fédéraux ont qualifié de l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis.

Les procureurs réclament 40 à 50 ans derrière les barreaux pour Bankman-Fried, 32 ans, tandis que les avocats de sa défense ont fait valoir qu'il devrait recevoir moins de 5-1/4 ans.

Deux ans après avoir lancé un fonds spéculatif, Alameda Research, Bankman-Fried a fondé FTX en 2019, une bourse qui permettait aux utilisateurs d'acheter et de vendre des actifs numériques tels que le bitcoin. Les valorisations des crypto-monnaies ont bondi, propulsant Bankman-Fried à une valeur nette de 26 milliards de dollars en octobre 2021, selon le magazine Forbes, avant qu'il n'ait 30 ans - la 25e personne la plus riche d'Amérique.

Il a transformé cette richesse en influence politique, devenant l'un des plus grands donateurs pour les candidats et les causes démocrates avant les élections de mi-mandat de 2022 aux États-Unis. Installé dans une coûteuse station balnéaire des Bahamas, Bankman-Fried s'est fait connaître par sa tignasse de cheveux bouclés non entretenus et par ses shorts froissés, même lorsqu'il recevait des dignitaires, dont Bill Clinton.

Dans un secteur des crypto-monnaies miné par les piratages et le blanchiment d'argent, Bankman-Fried a engagé des célébrités, dont le quarterback de la NFL Tom Brady et l'humoriste Larry David, pour figurer dans des publicités décrivant FTX comme sûr. Il a publiquement soutenu les efforts visant à réglementer les crypto-monnaies.

Mais les procureurs affirment que son comportement décontracté et son image responsable ont dissimulé le détournement de fonds de clients auquel il s'est livré pendant des années. Ils affirment que le vol a atteint son paroxysme en 2022, lorsque les prix des crypto-monnaies se sont effondrés et qu'il a utilisé les fonds de FTX pour combler les pertes d'Alameda.

Le 2 novembre, un jury l'a reconnu coupable de sept chefs d'accusation de fraude et de complot, à l'issue d'un procès d'un mois devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Trois anciens membres de son cercle rapproché, qui ont plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs, ont témoigné contre lui et dressé un portrait peu flatteur de son caractère, détaillant des cas où il s'est emporté contre ses collègues et suggérant que sa personnalité excentrique n'était pour l'essentiel qu'un jeu d'acteur.

"Il comprenait les règles, mais a décidé qu'elles ne s'appliquaient pas à lui", ont écrit les procureurs dans leur mémoire de condamnation du 15 mars. "Il savait ce que la société considérait comme illégal et contraire à l'éthique, mais n'en tenait pas compte en raison d'une mégalomanie pernicieuse guidée par les valeurs et le sentiment de supériorité de l'accusé.

Bankman-Fried a plaidé non coupable et s'est engagé à faire appel de sa condamnation et de sa peine. Témoignant pour sa propre défense lors du procès, le diplômé du Massachusetts Institute of Technology a reconnu une gestion des risques inadéquate, mais a nié avoir volé des fonds.

Il a déclaré avoir commis des erreurs, notamment en ne mettant pas en place une équipe de gestion des risques, qui ont porté préjudice aux clients et aux employés de FTX. Il a toutefois affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de frauder qui que ce soit ou de voler l'argent des clients.

"Nous pensions pouvoir construire le meilleur produit du marché", a déclaré M. Bankman-Fried le 27 octobre. "Il s'est avéré que c'est tout le contraire qui s'est produit.

A CHERCHÉ À ÉVITER UNE VOIE "CONFORTABLE

M. Bankman-Fried avait peu d'expérience dans le domaine de la cryptographie avant de fonder Alameda, qui a d'abord gagné de l'argent en exploitant les différences de prix des jetons numériques entre les États-Unis et l'Asie. Étudiant en physique au MIT, il a déclaré à un podcast FTX qu'il ne s'appliquait pas en classe et qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie pendant la majeure partie de ses études.

Mais il s'est intéressé pendant ces années à un mouvement connu sous le nom d'altruisme efficace, qui encourage les jeunes gens talentueux désireux de laisser leur marque dans le monde à se concentrer sur le fait de gagner de l'argent et de le donner à des causes louables. Cela l'a conduit à accepter un emploi de trader quantitatif chez Jane Street, mais il a commencé à se demander s'il gagnait tout ce qu'il pouvait.

"Si je pense vraiment que je devrais essayer de maximiser les valeurs attendues, cela implique probablement des stratégies beaucoup plus risquées que ce qui semble intuitivement correct", a-t-il déclaré dans le podcast du 4 juin 2020. "Je devrais faire attention à ne pas me laisser piéger en essayant de choisir une voie confortable.

Il a fait appel à Gary Wang, un vieil ami du camp de mathématiques, et plus tard à Caroline Ellison, une altruiste efficace de Jane Street et l'ex-petite amie de Bankman-Fried. Tous deux le rejoindront aux Bahamas, où ils partageront un penthouse de 30 millions de dollars avec d'autres cadres d'Alameda et de FTX, dont Nishad Singh.

Wang, Ellison et Singh ont tous plaidé coupable et témoigné contre Bankman-Fried lors du procès. Ils n'ont pas encore été condamnés.

Bankman-Fried a été incarcéré à la mi-août, après que le juge du district des États-Unis, Lewis Kaplan, eut révoqué sa caution pour avoir vraisemblablement tenté de manipuler des témoins à au moins deux reprises, notamment en communiquant des écrits privés d'Ellison à un journaliste du New York Times.

Dans une lettre adressée à Kaplan, le psychiatre de Bankman-Fried, George Lerner, a écrit que son patient fait partie du spectre autistique. Le père de Bankman-Fried, le professeur de droit Joseph Bankman, a écrit que son fils avait longtemps eu du mal à établir un contact visuel et à répondre aux signaux sociaux, mais que les médias ne s'en étaient pas préoccupés alors que FTX était en plein essor.

"Une fois que la société s'est effondrée et que sa fortune a disparu, les gens sont devenus moins indulgents et ont interprété ces mêmes caractéristiques [...] comme un signe d'irrespect, d'évasion ou de mensonge", a écrit M. Bankman.