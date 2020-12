Résumé des principales informations économiques du vendredi 4 décembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

PRÉVISIONS 2021: Les espoirs de reprise en Suisse sont suspendus à l'arrivée d'un vaccin qui devrait permettre de relancer une économie lourdement affectée par la pandémie de coronavirus. Si de premiers signes d'amélioration sont déjà constatés au niveau des exportations, d'autres domaines comme le commerce de détail ou le tourisme sont en difficulté et vont faire face à une accélération de leur transformation. L'arrivée d'un vaccin contre le Covid-19 "change les règles du jeu" en permettant de "contrôler et de contenir la pandémie", estime Samy Chaar, économiste en chef de la banque Lombard Odier. Alors que le Royaume-Uni s'apprête à démarrer la semaine prochaine sa campagne de vaccination, l'Union européenne et la Suisse espèrent suivre en début d'année prochaine.

INDUSTRIE MINIÈRE: Glencore a dévoilé l'identité du successeur désigné d'Ivan Glasenberg, qui dirige le mastodonte zougois des matières premières depuis 2002. Le choix du groupe s'est porté sur le responsable du secteur charbon, Gary Nagle. Le patron de longue date a expliqué à l'occasion de la journée des investisseurs souhaiter se retirer dans le courant du premier semestre de l'année prochaine et conserver une participation dans l'entreprise au-delà de cette échéance.

INDUSTRIE MINIÈRE: Le géant minier et du négoce de matières premières Glencore prévoit d'augmenter sensiblement son extraction de cuivre et de cobalt au cours des prochaines années. La production de métal rouge doit progresser de 4,1 millions de tonnes en 2020 à 4,4 millions en 2021 puis à 4,5 millions en 2022, selon les projections livrées à l'occasion d'une journée des investisseurs. Les volumes de cobalt, indispensable aux batteries, doivent passer de 24'000 tonnes cette année à 35'000 tonnes celle d'après puis 40'000 tonnes la suivantes, selon une présentation en ligne.

BANQUES: Sabine Keller-Busse va prendre la présidence d'UBS Suisse, a annoncé l'établissement. L'actuelle directrice des opérations du groupe bancaire aux trois clés va prendre la succession d'Axel Lehmann qui va abandonner son poste en début d'année prochaine et quitter la banque zurichoise fin juillet 2021. M. Lehmann, également président des activités de banque de détail et d'entreprises, "a renforcé la position d'UBS en tant que leader de la banque universelle en Suisse, enregistrant une solide performance opérationnelle, une forte croissance de la clientèle et une importante satisfaction des clients et des employés", a souligné la banque dans un communiqué.

TÉLÉCOMS: Le groupe fusionné Sunrise UPC a présenté sa nouvelle équipe de direction, composée de quatorze membres. Parmi eux, Jany Fruytier, qui opérait pour Liberty Global en Pologne, est nommé directeur des finances. Tobias Foster, déjà en charge des ressources humaines chez Sunrise, gardera cette fonction dans la nouvelle entité. L'équipe "regroupe les meilleurs dirigeants de chaque entreprise avec pour objectif stabilité et clarté stratégique", selon le communiqué. Elle "se mettra immédiatement au travail et aidera à définir les prochains processus et étapes du programme d'intégration".

TRANSPORT AÉRIEN: Bientôt 20 ans après le grounding de Swissair, les anciens dirigeants du groupe de transport aérien, dont notamment ses deux derniers patrons, passeront finalement à la caisse. Le liquidateur des entreprises faillies SAirGroup ainsi que des filiales Swissair, Flightlease et SAirLines, Karl Wüthrich, a signé un accord avec ces derniers, lesquels verseront au total 2,75 millions de francs suisses. Dans le cadre d'un réexamen des créances à l'encontre des organes dirigeants, l'équipe du cabinet Wenger-Plattner en charge de liquidation du groupe sous la direction de Karl Wüthrich a jugé très faibles les chances de faire valoir de nouvelles revendications avec succès à l'encontre des ex-membres de la direction et du conseil d'administration, relèvent vendredi les circulaires adressées aux créanciers.

ELECTROTECHNIQUE: General Electric (GE) a annoncé une nouvelle réduction de postes. Quelque 83 emplois dans la division Steam Power et de la filiale Fieldcore seraient sur le point d'être supprimés, rapportent un communiqué conjoint des représentants du personnel du groupe américain et de syndicats. Au total 380 personnes travaillent sur ces deux sites touchés par la mesure. Les signataires du communiqué s'insurgent contre la manière "irrespectueuse" de faire du conglomérat, consistant à annoncer de nouveaux licenciements collectifs à un rythme mensuel et s'opposent contre cette énième destruction de postes.

CONSTRUCTION: Le volume d'investissement dans les travaux souterrains en Suisse n'augmentera à nouveau qu'à partir de 2025. D'ici là, les dépenses pour l'entretien et la construction de tunnels routiers et ferroviaires ainsi que pour les ouvrages souterrains pour la force hydraulique vont même diminuer. "Les entreprises suisses de travaux souterrains pourraient connaître quelques années difficiles", selon l'étude réalisée par Amberg Engineering pour le compte d'Infra Suisse, l'organisation professionnelle des entreprises actives dans la construction d'infrastructures. Le document porte sur douze ans, de 2021 à 2033.

SERVICES FINANCIERS: L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers recommande aux acteurs concernés de suivre sa feuille de route pour se préparer au mieux à l'abandon du Libor fin 2021. "La Finma continue de considérer l'abandon du Libor comme l'un des principaux risques opérationnels pour les assujettis", selon le document. Les nombreux taux d'intérêt fondés sur le Libor seront remplacés par des taux d'intérêt alternatifs tels que le Saron.

ENERGIE: L'énergéticien BKW a annoncé la nomination de Corinne Montandon à la direction du groupe et de la division Marchés énergétiques et Services à partir du 1er janvier 2021. La nouvelle responsable prendra les commandes des ventes d'électricité et des prestations énergétiques, ainsi que du développement de solutions énergétiques intégrées. Mme Montandon assumera également "la responsabilité générale de sujets à l'échelle du groupe tels que la régulation, les études de marché et le droit", a précisé BKW dans un communiqué.

CONJONCTURE: Les commandes passées à l'industrie manufacturière allemande ont accéléré en octobre à 2,9% sur un mois, dépassant pour la première fois de l'année le niveau d'avant la crise liée à la pandémie de Covid-19, a annoncé vendredi l'office fédéral des statistiques. Les prises de commandes en octobre ont été supérieures de 0,8% à celles de février 2020, le mois précédant les restrictions causées par la pandémie en Allemagne, précise Destatis. La hausse par rapport à octobre 2019 et de 1,8%.

CONJONCTURE: L'Inde a révisé sa prévision de croissance annuelle de -9,5% à -7,5% et maintenu son principal taux d'intérêt inchangé, la troisième puissance économique d'Asie montrant des signes de reprise économique mais restant en récession technique, selon la Reserve Bank of India (RBI). "La croissance du PIB réel pour 2021 est projetée à -7,5 % en tablant sur le développement des vaccins (contre le Covid-19) et une reprise au deuxième trimestre", a déclaré à la presse le gouverneur de la Banque centrale, Shaktikanta Das, à Bombay.

SERVICES FINANCIERS: Plus de candidatures et plus de rotations : désormais très recherchées dans la finance, les gérantes d'actifs ont été plus visibles en 2020, mais la parité reste encore un objectif très lointain, pour plusieurs raisons. Les annonces de nouvelles recrues et de promotions au féminin ont particulièrement retenu l'attention au fil de ces mois de crise économique et sanitaire.

CINÉMA: Pour limiter l'impact de la pandémie de coronavirus sur leur activité, les studios Warner Bros ont décidé que tous leurs films prévus en 2021 aux Etats-Unis, dont les très attendus "Matrix 4" et "Dune", seraient diffusés sur leur plateforme de vidéo à la demande HBO Max parallèlement à leur sortie en cinéma. L'annonce, qui bouleverse les codes et les pratiques de l'industrie, témoigne de la difficulté pour Hollywood de s'adapter à la crise sanitaire aux Etats-Unis qui a contraint la plupart des salles de cinéma du pays de fermer.

TRANSPORT: La compagnie américaine Southwest Airlines a prévenu jeudi qu'elle pourrait congédier plus de 6.800 salariés en 2021 si des discussions avec les syndicats n'aboutissaient pas, ce qui serait une première pour la société qui n'a jamais licencié en 50 ans d'existence. Le groupe négocie avec les représentants du personnel depuis début octobre d'éventuelles réductions de coûts temporaires pour aider à compenser le plongeon des ventes de billets d'avions depuis le début de la pandémie.

awp