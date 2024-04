Les cours à terme du cacao à Londres et à New York ont atteint des sommets historiques jeudi sur fond d'inquiétudes croissantes quant à la diminution de l'offre, conjuguées à une demande supérieure aux prévisions, tandis que les cours à terme du café robusta ont reculé après avoir atteint un nouveau record pour la sixième séance consécutive.

COCOA

* Le cacao de juillet à Londres a augmenté de 833 livres, soit 9,7%, à 9.418 livres par tonne métrique, après avoir atteint un record à 9.535 livres.

* Les négociants ont déclaré que les données sur la mouture de cacao en Europe et en Asie, une mesure de la demande, étaient beaucoup plus fortes que prévu, compte tenu de la hausse fulgurante des prix du cacao.

* Les prix du cacao ont augmenté de plus de 150% rien que cette année et étant donné que les perspectives d'approvisionnement sont sombres en raison de conditions météorologiques irrégulières et de maladies, la demande doit diminuer pour réduire le déficit.

* Le broyage de cacao en Europe au premier trimestre a chuté de 2,2 % par rapport à l'année précédente, tandis que le broyage de cacao en Asie a diminué de 0,2 % par rapport à l'année précédente, selon les données de l'industrie.

* Mais les négociants s'attendaient à des baisses de 3 à 6 % pour l'Europe et de 8 % pour l'Asie. Ils attendent maintenant les données relatives à l'Amérique du Nord, qui doivent être publiées plus tard dans la journée de jeudi.

* Le cacao de juillet à New York a augmenté de 9,6% à 11 035 dollars la tonne, après avoir atteint un record à 11 126 dollars.

CAFE

* Le café robusta de juillet a baissé de 133 dollars, soit 3,2%, à 4 062 dollars la tonne, après avoir atteint un nouveau record à 4 292 dollars.

* Les agriculteurs du Vietnam, principal producteur, conservent leurs stocks malgré les records, car ils s'attendent à des prix encore plus élevés, alors que les perspectives pour la prochaine saison de récolte continuent de se dégrader, en raison des conditions de sécheresse.

* Le café arabica de juillet a chuté de 3,8% à 2,311 dollars la livre, après avoir atteint son plus haut niveau depuis février 2022 à 2,4540 dollars.

* L'arabica et le robusta sont fongibles dans une certaine mesure, car le café est traditionnellement un mélange, de sorte que le déficit en robusta stimule les prix de l'arabica.

* On peut dire que la course est finie Nope. La prise de bénéfices est très probable", a déclaré un négociant en café.

SUCRE

* Le sucre brut de mai s'est établi en hausse de 0,27 cent, soit 1,4%, à 19,59 cents la livre, après avoir touché un plus bas de 16 mois mercredi.

* Le sucre a été frappé récemment par des idées de meilleures offres en provenance d'Asie et du Brésil, mais les négociants ont dit que la chute a attiré quelques achats à bon compte jeudi.

* Le sucre blanc d'août a augmenté de 1,7 % pour atteindre 568,90 dollars la tonne (rapporté par Maytaal Angel et Marcelo Teixeira ; édité par Pooja Desai, Kirsten Donovan et Shilpi Majumdar).