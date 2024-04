DUBAÏ (Reuters) - Un immeuble situé près de l'ambassade iranienne à Damas a été touché par une frappe israélienne lundi, rapportent des médias iraniens.

Les médias iraniens ne donnent pas de plus amples informations. L'agence de presse SNN avait plus tôt déclaré que la résidence de l'ambassadeur et le consulat iranien avaient été visés, sans donner plus de détails.

L'agence de presse syrienne SANA a rapporté qu'un immeuble a subi une destruction majeure tout comme des bâtiments environnants dans le quartier de Mezzeh en banlieue de Damas.

Plus tôt, SANA avait rapporté qu'une explosion avait été entendue dans la banlieue de la capitale syrienne et que des "cibles hostiles" avaient été interceptées par la défense aérienne syrienne.

Depuis l'attaque du Hamas, groupe soutenu par Téhéran, en Israël le 7 octobre, l'Etat hébreu a intensifié ses attaques aériennes en Syrie contre le Hezzbolah libanais et les Gardiens de la révolution iranienne, deux mouvements soutenus par le président syrien, Bachar al Assad.

(Jana Choukeir, Kinda Makieh, Ahmed Tolba; version française Zhifan Liu)