Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé par rapport à leur plus haut niveau depuis près de cinq mois vendredi, les investisseurs se tournant vers les valeurs refuges dans le sillage d'une attaque israélienne présumée contre l'Iran.

Téhéran a minimisé l'incident et a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de riposter, une réponse qui semble avoir pour but d'éviter une guerre à l'échelle de la région.

L'apaisement des craintes d'un conflit généralisé au Moyen-Orient continuera probablement à exercer une pression sur les bons du Trésor, qui ont été vendus pendant une grande partie de la semaine en raison des craintes que l'inflation persistante empêche la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt cette année.

Un certain nombre de responsables de la Fed ont déclaré cette semaine qu'ils ne ressentaient pas l'urgence de réduire les taux étant donné la force de l'économie américaine et du marché du travail. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré à Fox News Channel jeudi dernier qu'il souhaitait également être "patient", la première baisse des taux n'étant "potentiellement" pas appropriée avant l'année prochaine.

Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, s'est joint au chœur vendredi.

"Compte tenu de la vigueur du marché du travail et des progrès réalisés en matière de réduction de l'inflation sur une période plus longue, je pense que la politique monétaire restrictive actuelle de la Fed est appropriée", a déclaré M. Goolsbee à un groupe de journalistes économiques à Chicago. "Je pense que nous devons recalibrer et que nous devons attendre et voir.

Les marchés tablent désormais sur un total de 40 points de base de réduction des taux d'ici la fin de l'année, contre 48 en début de semaine et nettement moins que les plus de 160 points de base de réduction attendus début janvier.

La poursuite du conflit au Moyen-Orient devrait continuer à renforcer les attentes en matière d'inflation, entraînant une hausse des rendements du Trésor, a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie.

"Un scénario de guerres de l'ombre, de guerres frontalières et de guerres limitées pourrait maintenir les attentes en matière d'inflation à un niveau élevé et rendre la tâche de la Fed plus difficile, mais ne provoquerait pas la panique générale nécessaire pour provoquer une fuite vers la sécurité que les haussiers obligataires espèrent", a-t-il déclaré.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 2 points de base à 4,627 %. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a baissé de 2,2 points de base à 4,723 %.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 1,1 point de base à 4,979 %.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à -35,5 points de base, en baisse d'environ 5 points de base par rapport à la veille.