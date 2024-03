Les rendements des bons du Trésor ont augmenté lundi après la vente aux enchères de 66 milliards de dollars de bons à deux ans, le marché se réchauffant à l'annonce par la Réserve fédérale de trois baisses de taux d'intérêt cette année, ainsi qu'à l'assouplissement de la politique monétaire d'autres grandes banques centrales.

La semaine dernière, la Banque nationale suisse a baissé ses taux, la première grande banque centrale à le faire, signe d'un assouplissement de la politique monétaire dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale. La Banque d'Angleterre a également signalé une tendance à la baisse, et la Banque centrale européenne devrait réduire ses taux en juin.

"La Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre vont probablement toutes réduire leurs taux vers le milieu de l'année", a déclaré Tom di Galoma, directeur général et co-responsable du négoce des taux chez BTIG, qui s'attend à ce que la Fed réduise ses taux à trois reprises cette année.

"Il est très rare qu'une banque centrale procède à une seule baisse. Elle a généralement en tête qu'elle va réduire les taux plus d'une fois", a-t-il déclaré.

Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré lundi que lors de la réunion de politique générale de la banque centrale américaine la semaine dernière, il avait prévu trois baisses de taux pour cette année.

La Fed a maintenu son taux de référence au jour le jour dans une fourchette de 5,25 % à 5,5 % lors de la réunion, tandis que l'estimation médiane des réductions de taux prévues par les décideurs politiques pour l'année était de trois.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 3,2 points de base pour atteindre 4,632 %, tandis que le rendement des bons de référence à 10 ans a augmenté de 3,7 points de base pour atteindre 4,255 %.

Le président de la Fed, Jerome Powell, "a effectivement rejeté les impressions d'une inflation supérieure à la tendance au début de 2024, ce qui n'a fait que renforcer notre appel à la baisse de juin", a déclaré Vail Hartman, stratège des taux américains chez BMO Capital Markets à New York.

BMO prévoit également des réductions en septembre et en décembre et pense que le marché se rallie de plus en plus à ce point de vue après la réunion de définition de la politique de la semaine dernière, bien que les données sur l'inflation dans les mois à venir posent un risque, a déclaré M. Hartman.

"Il est évident que ce qui se passera en mars, avril et mai pèsera lourd dans le débat sur la réduction des taux", a-t-il déclaré. "Pour l'instant, nous nous trouvons fermement dans une fourchette de négociation.

Le rendement le plus élevé lors de l'adjudication de bons à deux ans du Trésor était de 4,595 %, et a été attribué à 49,2 % des soumissionnaires. Le rendement le plus bas était de 4,470 %, mais les soumissionnaires retenus ne paient que le prix de l'offre la plus basse acceptée, plutôt que le prix qu'ils ont proposé lors d'une adjudication à la hollandaise.

Le marché s'attend désormais à ce que la Fed réduise ses taux de 80 points de base d'ici décembre, soit plus qu'en début de semaine dernière, mais environ la moitié de ce que les contrats à terme sur les fed funds indiquaient en début d'année, après que les responsables politiques de la Fed aient repoussé l'idée d'une réduction imminente des taux d'intérêt.

Le Trésor prévoit d'adjuger 67 milliards de dollars d'obligations à cinq ans mardi et 43 milliards de dollars d'obligations à sept ans mercredi.

Le marché obligataire fermera ses portes jeudi à 14 heures pour les vacances de Pâques.

L'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considéré comme un signe avant-coureur de récession lorsque les titres à court terme rapportent plus que les titres à plus long terme, était de -37,9 points de base. L'écart est négatif, ou "inversé", depuis juillet 2022.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 3,2 points de base pour atteindre 4,424 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,475 %.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,341 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie. (Reportage de Herbert Lash ; Rédaction d'Andrea Ricci et Ros Russell)