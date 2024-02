La compagnie aérienne chinoise Tibet Airlines a finalisé mardi une commande de 40 avions à fuselage étroit C919 et de 10 avions régionaux ARJ21 auprès de l'avionneur public chinois COMAC.

Les deux entreprises ont signé l'accord lors d'une cérémonie en marge du salon aéronautique bisannuel de Singapour, axé sur le commerce et la défense.

Cette commande fait suite à l'annonce faite en décembre par Tibet Airlines et COMAC de mener conjointement des recherches sur une variante du C919 adaptée aux plateaux de haute altitude.

Mardi, le Henan Civil Aviation Development and Investment Group a également signé un accord avec la COMAC pour six modèles dérivés de l'ARJ21 destinés à la lutte contre les incendies, aux services médicaux et à la gestion des situations d'urgence.

Le C919 de la COMAC effectue son premier voyage en dehors du territoire chinois, à Singapour, et le constructeur chinois le positionne comme une alternative viable aux familles de monocouloirs A320neo d'Airbus et 737 MAX de Boeing, qui peinent à répondre à la demande de nouveaux avions, tandis que Boeing est aux prises avec une série de crises.

L'avion n'est certifié qu'en Chine et le premier des quatre C919 a commencé à voler avec China Eastern Airlines l'année dernière.

La COMAC a reçu plus de 1 000 commandes de C919 jusqu'à présent, ont rapporté les médias d'État en septembre, principalement de la part de compagnies aériennes et de bailleurs chinois.

En septembre, GallopAir, une nouvelle compagnie aérienne basée au Brunei, a déclaré qu'elle prévoyait d'acheter 30 appareils à COMAC, dont le C919, ce qui constituerait le premier achat à l'étranger de cet avion à fuselage étroit.

On sait peu de choses sur GallopAir, qui devrait être la deuxième compagnie aérienne basée au Brunei après la compagnie nationale Royal Brunei Airlines. La compagnie a déclaré qu'elle avait l'intention de proposer des vols dans la zone de croissance Brunei Darussalam-Indonésie-Malaisie-Philippines de l'est de l'ANASE.

Une fois l'accord conclu, GallopAir deviendrait le deuxième opérateur international d'avions de fabrication chinoise après la compagnie indonésienne à bas prix TransNusa, qui exploite une petite flotte de jets régionaux ARJ21.

COMAC présente également une variante raccourcie du C919 adaptée aux plateaux de haute altitude et une variante allongée sur son stand du salon aéronautique, ainsi que l'ARJ21 pour une démonstration en vol.