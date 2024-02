Les sommets atteints, les valorisations élevées, l'étroitesse des marchés, la frénésie technologique et même les alternatives performantes que sont les obligations sont autant d'éléments qui incitent les ménages épargnants américains à se détacher des actions.

Pourtant, il n'en est rien.

Dans une sorte d'étrange jeu de dynamique à long terme, les ménages américains qui ont la chance de disposer d'une épargne substantielle sont plus que jamais attirés par les actions.

Jan Loeys et Alexander Wise, stratégistes à long terme chez JPMorgan, analysent ce qu'ils appellent "l'histoire d'amour" des Américains avec les actions et montrent comment la part des actions détenues par les ménages et les fonds à but non lucratif, tels que les fonds de dotation des universités, a quadruplé en 40 ans pour atteindre des niveaux record de plus de 40 %.

Si cette part de l'épargne totale peut sembler modeste, elle n'a cessé de croître depuis un nadir d'environ 10 % dans les années 1980, dépasse de loin la détention d'actions équivalentes dans d'autres grands pays et semble en contradiction avec le vieillissement de la population, qui pourrait raisonnablement être incitée à "réduire le risque" de ses investissements au moment de la retraite.

La part équivalente des actions dans l'épargne des ménages japonais et allemands, par exemple, n'est que de 13 % et 16 %, respectivement, et elle est d'environ 26 % en France, selon les estimations de l'équipe de JPMorgan. Et, plus important encore, cette part n'a pas augmenté depuis 30 ou 40 ans.

Malgré le pourquoi et le comment de ce comportement, l'une des principales raisons tient à l'inertie, à une certaine satisfaction et à un certain espoir en l'avenir.

S'appuyant sur les données du rapport de la Réserve fédérale sur les comptes financiers des États-Unis, Loeys et Wise avancent que l'augmentation sur 40 ans de la part des actions dans l'épargne des ménages pourrait simplement s'expliquer par la surperformance passive des actions au cours de cette période.

En d'autres termes, les épargnants se sont contentés de rester tranquilles plutôt que de courir activement après les marchés.

SUIVRE LE MOUVEMENT

Contrairement aux gestionnaires de fonds professionnels, qui ont tendance à "revenir à la moyenne" ou à conserver les pondérations cibles en vendant lorsque la surperformance d'une classe d'actifs gonfle la part relative des positions dans les portefeuilles, les ménages ont fermé les yeux et croisé les doigts.

Depuis 40 ans au moins, il est difficile de contester cette stratégie.

"Contrairement à l'idée que nous nous faisons tous de l'allocation stratégique d'actifs, il est possible que les investisseurs finaux n'aient pas vraiment d'idée précise, ou même vague, sur le montant qu'ils souhaitent allouer aux différentes classes d'actifs et qu'ils se contentent de suivre le mouvement", écrivent les stratèges de JPMorgan.

Étant donné que les actions américaines ont rapporté près de 11 % par an au cours des 35 dernières années, soit plus de deux fois le rendement annuel des obligations, le simple fait de composer ces rendements sur la période sans les modifier aurait conduit à un quadruplement régulier de la part des actions dans leurs investissements.

Cela ne veut pas dire qu'il s'agit nécessairement d'une question d'indifférence, mais plutôt d'une extrapolation des performances passées et d'une confiance dans leur pérennité. Et dans une boucle de rétroaction circulaire, cette même confiance à détenir des parts toujours plus importantes a engendré au moins la moitié de la surperformance des actions américaines par rapport au reste du monde - le reste provenant d'une croissance plus rapide des bénéfices.

Il y a bien sûr d'autres raisons : la faiblesse de la volatilité économique et des taux d'intérêt au cours de ces décennies a encouragé la prise de risque et l'essor de véhicules d'investissement passif moins coûteux et d'outils d'achat direct d'actions a attiré de nombreuses personnes dans l'espace des actions.

De plus, Loeys et Wise estiment que nous avons peut-être atteint un seuil critique qui conduira à un changement de comportement, car la volatilité macroéconomique augmentera au cours de la prochaine décennie, les rendements plus élevés rendront les obligations plus attrayantes et le vieillissement démographique exigera finalement qu'au moins une partie du risque soit retirée de la table.

Cependant, ne retenez pas votre souffle.

Les auteurs concluent : "L'évolution des ménages américains et des organisations à but non lucratif vers une plus faible allocation en actions n'est pas imminente, car les attentes en matière de rendement sont probablement encore assez optimistes et les ménages ne modifient pas leur allocation aussi rapidement.

DOMMAGEABLE POUR VOTRE PATRIMOINE

Cela dit, la crainte d'un marché boursier surévalué, dirigé de façon étroite et atteignant des sommets historiques, ne manque pas de susciter une certaine nervosité.

Après tout, les indices S&P 500 et Nasdaq Composite ont grosso modo doublé par rapport aux niveaux d'avant la pandémie et les multiples cours/bénéfice à terme - bien qu'inférieurs aux sommets historiques - sont supérieurs de 20 à 30 % aux moyennes à long terme.

Est-il temps de se détendre ?

Ne bougez pas, répond Duncan Lamont, responsable de la recherche stratégique chez Schroders.

Après avoir étudié en profondeur les rendements des marchés sur 100 ans, M. Lamont a estimé qu'il aurait été très coûteux, à terme, d'abandonner les actions à des niveaux record, comme cela a été le cas pendant près d'un tiers des 1 176 mois écoulés depuis 1926.

Les rendements moyens des actions corrigés de l'inflation au cours des 12 mois suivant l'atteinte de nouveaux records sont supérieurs à ceux des autres mois : 10,3 % contre 8,6 %. Et cela se vérifie sur le long terme.

En d'autres termes, 100 dollars investis dans des actions américaines en 1926 vaudraient 85 000 dollars en termes corrigés de l'inflation à la fin de l'année dernière, soit une croissance annuelle de 7,1 %.

Toutefois, si l'on avait liquidé les actions au cours d'un mois où elles ont atteint un nouveau record et si l'on n'était revenu que lorsqu'elles ne l'avaient pas fait, le montant final n'aurait été que de 8 780 dollars, soit environ 90 % de moins, avec un rendement annuel "réel" de 4,7 %.

"Il est normal de se sentir nerveux à l'idée d'investir lorsque le marché boursier atteint un niveau record, mais l'histoire montre que céder à ce sentiment aurait été très préjudiciable à votre patrimoine", conclut M. Lamont. "Il peut y avoir des raisons valables de ne pas aimer les actions, mais le fait que le marché ait atteint un niveau record ne devrait pas être l'une d'entre elles."

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.