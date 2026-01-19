Atos distingué dans un rapport d'ISG

Atos indique avoir a été positionné comme leader dans le rapport "ISG Provider Lens Advanced Analytics and AI Services 2025" en Europe et aux Etats-Unis, du cabinet de conseil et de recherche technologique centrée sur l'IA ISG (Information Services Group).

Le rapport évalue les intégrateurs de services qui appliquent des techniques scientifiques et des technologies avancées, telles que l'IA et le ML, permettant aux entreprises de moderniser les écosystèmes de données et de BI.



"Atos se distingue par sa capacité à moderniser des écosystèmes de données complexes et à industrialiser l'IA, soutenue par une forte expertise contextuelle et des ressources propriétaires", explique un analyste d'ISG.



"Cette reconnaissance souligne notre force d'innovation pour fournir des solutions évolutives, responsables et fiables qui répondent aux défis métier spécifiques à l'industrie", commente Narendra Naidu, responsable mondial des données et de l'IA chez Atos.