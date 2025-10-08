Capgemini lance un rachat d'actions

Capgemini annonce le lancement du rachat d'actions visant à neutraliser la dilution actionnariale associée à son douzième plan d'actionnariat salarié et avoir conclu à cette fin un accord avec un prestataire de services d'investissement.



Le conseil d'administration du groupe du services informatiques a décidé d'autoriser une enveloppe dédiée à ce rachat d'actions, distincte de l'enveloppe pluriannuelle de 2 milliards d'euros annoncée le 30 juillet.



Capgemini s'est ainsi engagé à racheter ses propres actions, dans la limite de 2,7 millions de titres et d'un prix de rachat moyen maximum de 250 euros par action, en vue de leur annulation prévue le 18 décembre prochain.



À cette date, l'actionnariat salarié sera augmenté d'un maximum de 2,7 millions d'actions (représentant 1,58% du capital social existant), sans incidence significative sur la trésorerie et sans dilution significative des actionnaires existants.