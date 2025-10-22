Hays plc est une société basée au Royaume-Uni, dont l'activité consiste à fournir des services de recrutement de personnel qualifié, professionnel et compétent. L'entreprise opère à travers quatre régions géographiques : Allemagne, Royaume-Uni et Irlande, Australie et Nouvelle-Zélande et Reste du monde. L'entreprise est présente dans 33 pays et 21 domaines de spécialisation et d'expertise. Ses domaines de spécialisation comprennent la comptabilité et la finance ; le juridique, la banque et les marchés de capitaux ; les sciences de la vie ; la construction et l'immobilier ; le soutien de bureau ; les centres de contact ; l'approvisionnement ; l'éducation ; les ressources et les mines ; l'énergie, le pétrole et le gaz ; la vente au détail ; l'ingénierie et la fabrication ; les ventes et le marketing ; les cadres ; le développement durable ; les services financiers ; la technologie ; la santé et les soins sociaux ; les télécommunications, et les ressources humaines. Le modèle de marketing de recrutement Find & Engage de la société combine les pratiques et les compétences de l'embauche traditionnelle, puis incorpore les nouvelles technologies et la science des données pour localiser les candidats à l'échelle. Elle opère dans environ 349 bureaux répartis dans 33 pays à travers le monde.