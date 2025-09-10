Jefferies confirme sa note 'conserver' sur le titre Apple

Jefferies confirme son conseil 'conserver' sur le titre Apple avec un objectif de cours inchangé de 205,82$.



Selon la note, l'absence de hausse de prix sur l'iPhone 17 est compensée par la suppression des versions 128GB, qui fait finalement monter le prix de vente moyen d'environ 11% pour le 17 Air et de 5% pour le 17 Pro, tandis que la baisse de prix du modèle de base (9%-11% aux États-Unis, 11%-14% en Chine) devrait aider à défendre les parts de marché tout en préservant les marges.



L'analyste souligne que les nouveautés restent limitées et globalement 'en ligne' avec les attentes, malgré de nouvelles puces A19/A19 Pro (3nm) sur les quatre modèles, ce qui ne justifie pas d'ajustement de la thèse d'investissement.



Le bureau d'analyses ajoute que cette stratégie de tarification 'plus agressive' au bas de gamme pèse sur Android en Chine, mais n'appelle 'aucun changement' sur les prévisions ni sur la recommandation.